МУЗЕЙ ШКОЛЫ №72

Музей истории школы №72 имени З. Лобкова был создан в 1973 году по инициативе директора школы Х.Е. Аксельрода.

Через 14 лет директором школы была назначена Р.С.Кирпитнёва, которая выделила для школьного музея кабинет биологии, организовала его ремонт и оформление новых экспозиций.

В музее 3 зала и архив. Один из залов посвящён истории школы. В нём представлены экспозиции об учителях и выпускниках школы, здесь хранятся фотографии, альбомы, сочинения ребят, можно найти материал о педагогах школы, о работе школьной театральной студии, об учениках - спортсменах, знаменосцах нашего образовательного учреждения.

Второй зал музея посвящён лобковскому движению. Долгое время наша школа носила имя революционера Залмана Лобкова, первого руководителя Омской партии большевиков . Здесь можно познакомиться с торжественной клятвой лобковцев, увидеть фотографии почётных лобковцев, прочитать о них в газетах.

Третий зал музея рассказывает о Великой Отечественной войне . Несколько десятилетий дружбы связывают коллектив школы и ветеранов 4 Гвардейской Танковой армии. В зале можно увидеть карту боевого пути этой армии, документы, фотографии, письма и воспоминания участников Великой Отечественной войны. Здесь хранятся уникальные экспонаты (гильзы, части оружия, снаряды), которые привезли наши ученики с места боёв 4 Гвардейской Танковой армии.

Иллюстрации:

Музей истории школы №72 имени З. Лобкова.