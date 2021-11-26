МУЗЕЙ С.А. ЗВЕРЕВА

Мемориальный музей усадьба Сергея Зверева Кыыл Уола.

Имя Сергея Зверева-Кыыл Уола внесено в Большую советскую энциклопедию как человека, обладающего самобытным талантом певца, писателя, зачинателя якутской сценической танцевальной культуры, непревзойденного знатока народного искусства .

Благодаря его подвижнической деятельности удалось сохранить и передать последующим поколениям истинный дух национального праздника Ысыаха, обрядов и обычаев; величие исполнения героического эпоса Олонхо; красоту и массовость кругового танца осуохай; уникальные методы народного горлового пения. Его личность сыграла немалую роль в укреплении национального самосознания народа в советское время и дала импульс развитию традиционной культуры в недавнее перестроечное время.

Еще при жизни Кыыл Уола стал легендой. Он первым из безграмотных народных певцов республики был принят в члены Союза писателей СССР , удостоился званий заслуженного работника культуры РСФСР и заслуженного деятеля искусств ЯАССР, являлся кавалером ордена «Трудового Красного Знамени». Музей - филиал МУК Сунтарский музейный комплекс им. С.А. Зверева-Кыыл Уола.

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Мемориальный музей усадьба Сергея Зверева Кыыл Уола.