МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Национальный музей РМЭ имени Т. Евсеева создан 4 марта 1920 года, располагает уникальными коллекциями - более 228 тысяч единиц хранения.

Самые ценные из них - Евсеевские коллекции (предметы марийского быта, костюмные комплексы, коллекции художественных произведений первых марийских художников 1920-1930-х годов), археологические коллекции по древнемарийской культуре VI-XIII веков.

Коллекции представлены в экспозициях, как богатейшее культурное наследие Марийского края. Сегодня об уникальной культуре народа мари рассказывает экспозиция «Обряды жизненного цикла. Традиционная культура народа мари XIX-XX веков» (календарные обряды, традиционные занятия мари, пчеловодство, охота, рыболовство, сельское хозяйство, ремесла, религиозных верованиях).

Большой интерес представляет коллекция текстиля, включающая в себя национальные наряды марийцев, проживающих на территории Марийского края и соседних регионов, а также современные костюмы уральских, пермских, башкирских , кировских, свердловских марийцев. Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на территории республики, представлены в экспозиции «Страницы истории Марийского края от древнейших времен до 80-х годов XX века». В экспозиции можно увидеть подлинные орудия труда, украшения, предметы вооружения, глиняная посуда и фотодокументальные материалы по важнейшим периодам истории Марий Эл.

Экспозиция «Удивительный мир животных. Особо охраняемые природные территории Республики Марий Эл» рассказывает об уникальной природе Республике Марий Эл, животном и растительном мире края: обитателях лесов, речных долин, животных, занесенных в Красную книгу Марий Эл, России и Красную книгу мира.

Представлена информация об особо охраняемых территориях нашей республики: заповеднике «Большая Кокшага», национальном парке «Марий Чодра», государственных заказниках и удивительных памятниках природы Марий Эл. При музее созданы и развиваются два филиала: Музей народно- прикладного искусства , Дом-музей И.С. Ключникова-Палантая.

Иллюстрации:

Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева;

Вид Национального музея РМЭ имени Т.Евсеева;

Макет города Царевококшайска (Йошкар-Ола);

Экспозиция СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ;

Экспозиция УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ;

Этнографическая экспозиция ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 1;

Этнографическая экспозиция ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 2;

Этнографическая экспозиция ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 3;

Этнографическая экспозиция ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 4;

Этнографическая экспозиция ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 5;

Этнографическая экспозиция ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 6.