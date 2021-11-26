МУЗЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Музей истории потребительской кооперации Кировской области открыт 3 ноября 1986 года в городе Кирове.
Экспозиции музея рассказывают о возникновении потребительских обществ в Кировской области, о развитии кооперации, об участии в Великой Отечественной войне, о современном состоянии кооперации в области.
В музее оформлена кооперативная лавка 30-х годов ХIХ века, которая привлекает внимание всех посетителей. Интересные подразделения музея - история Кировского кооперативного техникума, где представлены фотоматериалы разных лет.
Основатель - Береснев Иван Николаевич.
Местные достопримечательности:
- Бывшая женская гимназия - здание XIX века; - Торговые ряды (Гостиный двор) - XIX век; - Никольская церковь - XIX век; - Cамая северная дубовая роща на другом берегу реки Вятки (памятник природы).
Иллюстрации:
Музей истории потребительской кооперации Кировской области.