МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Историко-этнографический музей-парк под открытым небом.​ Музей расположен в живописном месте южной части города в уникальном природном ландшафте и представлен в виде архитектурного комплекса летней усадьбы юганских ханты.

В комплексе органично соединены летний дом, два хозяйственных лабаза, навесы, домик для роженицы. Хлебная печь изготовлена коренным жителем Каковым Анатолием Александровичем, который родился и вырос в стойбище Нефтеюганского района. По праздникам в этой печи работники музея пекут душистый хлеб. В самом тихом уголке парка - святое место.

Могучий кедр, березки окружают священный лабаз,в котором хранятся предметы сакральной значимости. Ханты с большим уважением и почтением относятся к таким уголкам природы.

В дар богам на деревья привязывают полосочки ткани, загадываются желания и устанавливается невидимая связьс божествами. Музей - это живая связь поколений, он демонстрирует живые обряды, быт, культуру юганских ханты. Создан по инициативе коренных ителей города и был открыт 7 июля 2001 года.

Иллюстрации:

Историко-этнографический музей-парк под открытым небом.