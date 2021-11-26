МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Новейшая история Музея Отечественной войны 1812 года началась в 2009 году, когда было опубликовано распоряжение Правительства РФ о его строительстве.

4 сентября 2012 года он был торжественно открыт в присутствии Председателя Правительства Д.А. Медведева в бывшем здании Московской городской Думы, где до недавнего времени находился музей В.И. Ленина.

Но вся история создания музея насчитывает чуть ли 200 лет. Еще 25 лет спустя после окончания Отечественной войны 1812 года в обществе стала активно обсуждаться идея создания ее мемориала. В 1839 году был открыт памятник русским героям на Бородинском поле. В 1868 году Э.Нарышкин передал в дар Москве знаменитую избу, где проходил известный Совет в Филях. После пожара ее пришлось в 1886 году вновь восстанавливать. В 1903 году на железнодорожной станции Бородино специально была выделена одна музейная комната в память о событиях 1812 года.

В преддверии столетия Отечественной войны началось активное обсуждение проекта создания настоящего полноценного музея и сбор средств для его постройки. В 1908 году Николай II повелел организовать комитет, которому было поручено реализовать этот план. В 1909 году в Потешном дворце Кремля была развернута выставка об истории Отечественной войне 1812 года.

В год столетия войны в Историческом музее открылась экспозиция из 9 залов, где были представлены музейные экспонаты, относящиеся к тем событиям, серия картин В.Верещагина, посвященные этой войне, а также коллекции А.Бахрушина и некоторых других частных собирателей древностей. Все это должно было стать основой будущего Музея. К этому же времени было собрано более 200 тысяч рублей, что позволяло начать строительство музейного здания.

Но возник вопрос о месте его строительства и выбора архитектурного стиля для этого здания. Архитектор И.Поздеев предлагал его построить на территории храма Христа Спасителя в старорусском стиле. Но данная идея встретила возражения общественности Москвы, так как подобное строительство нарушило бы сложившийся архитектурный ансамбль храма.

Затем предлагались места для размещения на пересечении Москва-реки и Бульварного кольца, между улицами Пречистенка и Остоженка, а в 1912 году военное ведомство было готово передать часть здания Арсенала в Кремле под эти цели. Но отдельное здание для Музея так и не было построено, и он продолжал свое существование в рамках Исторического музея вплоть до 1919 года, когда экспозиция 1812 года была расформирована по решению новой власти.

Концепцию современного Музея Отечественной войны 1812 года разработали сотрудники Исторического музея В. Безотосный, А. Смирнов, А. Яновский, К. Мееров, а его художественное оформление подготовила Н. Языкова. Инженерный проект П. Андреева был признан лучшим на конкурсе, организованном для создания музейной экспозиции. Согласно ему, легкими металлическими конструкциями был перекрыт внутренний двор между двумя зданиями бывшей Городской Думы.

Теперь экспозиция Музея составляет 1800 квадратных метров и насчитывает около 2000 экспонатов. Сам Музей расчленен на функциональные зоны, где удобно расположены витрины и большое количество мультимедийных средств. В музейном фонде представлены предметы обихода и декоративно-прикладного искусства той эпохи, коллекции нумизматики, картины В. Верещагина, Д.Доу, некоторых других художников и многое другое.

Здесь же можно увидеть серебряный ковчег благодарственной грамоты Александра I московскому дворянству, жалованные перстни, табакерки и наградные медали участников Отечественной войны. Особый интерес представляют вещи, принадлежавшие полководцам Отечественной войны 1812 года - самовар М.И. Кутузова, гофмаршальский жезл П.Х. Витгенштейна, сабля Н.Бонапарта и так далее.

В экспозиции происходит удачное сочетание исторических раритетов, художественных произведений и мультимедийных средств.

Иллюстрации:

Музей Отечественной войны 1812 года.