МУЗЕЙ ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Музей истории Санкт-Петербургской (Ленинградской) организации ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, основанный в 1970 году, входит в структуру центра культурно-спортивной реабилитации (ранее существовал при Доме культуры имени В. А. Шелгунова).

Находится в ведении Санкт-Петербургской региональной организации общероссийского общественного объединения инвалидов «Всероссийское ордена Tрудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС).

Здесь собраны документы, фотографии и предметы, отражающие общественное движение слепых с конца XIX века до наших дней в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области .

Иллюстрации:

Народный музей истории Санкт-Петербургской (Ленинградской) организации ордена Трудового Красного Знамени общества слепых.