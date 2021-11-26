МУЗЕЙ ОМСКОГО ТЕХНИКУМА

Музей боевой и трудовой славы Омского техникума мясной и молочной промышленности был торжественно открыт 23 февраля 1979 года.

Число экспонатов, собранных и зарегистрированных в инвентарной книге, более 1300. Стараниями многих музей стал летописцем не только учебного заведения, в нём собран значительный материал о выдающихся выпускниках техникума, о боевом пути Восьмого Гвардейского Краснознамённого танкового корпуса. Экспозиции музея отражают следующие темы: - история техникума с 1961 г. по сегодняшний день; - «Наш золотой фонд» - о преподавателях, работниках и ветеранах труда ОТММП; - традиции техникума - концертные программы, профориентационная работа, краеведческие походы преподавателей и студентов; - выпускники техникума - участники войны в Афганистане ; - история боевого пути Восьмого гвардейского Краснознамённого танкового корпуса - представлена переписка ветеранов Великой Отечественной Войны, их воспоминания, сведения о встречах ветеранов в музее техникума.

Идея начать работу по сбору материала о Восьмом гвардейском танковом корпусе принадлежала Малиновскому Анатолию Александровичу. Анатолий Александрович Малиновский - преподаватель черчения ОТММП - сам служил в Восьмом гвардейском механизированном танковом корпусе. Корпус был сформирован весной 1942 года и прошёл боевой путь от города Горького через Воронеж, Сталинград , Киев, Люблин, Кенигсберг и до Берлина.

Музей принимает активное и непосредственное участие в учебном и воспитательном процессе образовательного учреждения. Он имеет историко-краеведческую направленность, и через разнообразные формы деятельности приобщает студентов к поисковой, творческой и научно-исследовательской работе. Приоритетными направлениями деятельности музея являются эстетическое, духовное и военно-патриотическое воспитание студентов. Далеко не последнюю роль музей отводит и профориентационной работе.

Сегодня музей является тематическим собранием подлинных памятников истории и культуры, исследовательских и творческих работ студентов и преподавателей по краеведческой тематике, центром военно- патриотического воспитания молодёжи.

Иллюстрации:

Музей боевой и трудовой славы Омского техникума мясной и молочной промышленности.