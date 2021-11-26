МУЗЕЙ ОМПГУ

Предыстория Музея археологии и этнографии ОмГПУ связана с именами крупных советских археологов исследователей Западной Сибири и Алтая - Вячеслава Александровича Могильникова и Владимира Ивановича Матющенко.

В экспедициях под их руководством был собран материал для первых коллекций, которые поначалу размещались в кабинете археологии исторического факультета ОмГПУ.

Эти учёные руководили археологическими практиками студентов исторического факультета в 1960-х годах, в тот период, когда собственных специалистов в ВУЗе ещё не было. Чуть позже руководителем практики и, соответственно, автором поступающих в кабинет археологии коллекций становится Ирина Петровна Захарова. Именно тогда начался первый этап в жизни будущего Музея. Исследователи во главе с И.П. Захаровой начали формировать базу будущих музейных коллекций. Наиболее значимые памятники, раскопанные тогда - Ростовкинский могильник и городище Мурлинка.

На сегодняшний день экспонаты с раскопок КрАК составляют значительную часть фондов музея. В 2008 году, по требованию федерального агентства Росохранкультура, музей был выведен из состава исторического факультета в самостоятельную структуру ОмГПУ.

Музей археологии и этнографии ОмГПУ хранит в своих фондах уникальные археологические коллекции, собранные в ходе археологических раскопок и разведок начиная с 1960-х годах. Многие экспонаты привезены с археологических памятников крупнейших археологических культур Обь-Иртышья - саргатской (курганы у села Саргатка, Богдановское городище и др.), богочановской (Богочановское городище, Михайловское городище и др.), сперановской (городища Сперановское и Большой Лог), потчевашской (Мурлинское городище), карымской (Красноярское городище, Усть-Тарские курганы), усть-ишимской (комплексы памятников у деревни Кип и села Кипо-Куллары, Усть-Ишимские курганы), бакальской (Красноярское городище) и др.

К коллекциям музея для написания научных работ обращаются не только сотрудники ОмГПУ, но и специалисты других научных и учебных заведений города Омска (ОмГУ, Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирский филиал Российского института культурологии, «Национальный археологический и природный парк «Батаково», Омский областной Союз профессиональных археологов и т.д.), а также археологи из крупных научных центров России ( Новосибирск , Екатеринбург, Томск, Тюмень, Кемерово, Иркутск, Новокузнецк, Барнаул, Москва, Тобольск, Сургут, Нефтеюганск) и других стран (Германия, Франция, США, Норвегия). В постоянной экспозиции музея имеются редкие артефакты: роговой панцирь (единственный целиком сохранившийся экземпляр, вторая половина I тысячелетия до н.э.), кожаные ремни конской упряжи, бронзовое литьё (антропоморфное и зооморфное, эпоха раннего железа и средневековья), стеклянные бусы, глиняная и бронзовая посуда и др. Многие из этих предметов стали объектом специальных научных исследований, которым посвящены целые статьи и разделы монографий, учебных пособий и т.д. Наиболее значимой из хранящихся коллекций является коллекция с раскопок Красноярского археологического комплекса (КрАК). Она отражает практически все этапы заселения Среднего Прииртышья с эпохи камня и до позднего средневековья . Кроме того, Красноярское городище, входящее в состав КрАК, - единственное целиком исследованное в указанном регионе. Возникнув в раннем железном веке, в средние века оно становится столицей одного из ранних государственных образований будущих сибирских татар. В состав коллекции входят уникальные предметы - бронзовое литьё, стеклянные бусы, сотни наконечников стрел, ножей и т.п. Важно, что коллекция является в некотором роде системой, помогающей понять культурогенетические процессы, проходившие в Среднем Прииртышье.

Музей археологии и этнографии ОмГПУ за последнее десятилетие стал научным центром, сотрудники и привлечённые специалисты которого выступают организаторами крупных научных проектов - международных археологических экспедиций, грантов Российского гуманитарного научного фонда. Хранящиеся здесь археологические коллекции становятся источниками для написания дипломов, бакалаврских и магистерских выпускных работ, кандидатских и докторских диссертаций. Материалы музея легли в основу написания десятков научных статей и ряда монографий.

Иллюстрации:

Музей археологии и этнографии ОмПГУ.