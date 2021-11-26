МУЗЕЙ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА

Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района является визитной карточкой города. Он был основан по приказу А.П. Завенягина в 1939 году - через четыре года после принятия правительством решения о строительстве Норильского комбината.

Первоначально музей задумывался как своего рода модель промышленного освоения региона с отражением особой роли в этом процессе Норильского комбината. Процесс комплектования музейных фондов отличался особой обстоятельностью и системностью, ведь среди составителей коллекций были геологи, ботаники, палеонтологи и другие специалисты, отбывавшие заключение в Норильлаге.

В 1984 году историко-производственый музей получил название Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района. В 1989 году ведомственный музей комбината перешел в статус государственного. С этого времени начинается новый этап. Активизируется работа по изучению и экспозиционному показу подлинной истории Норильского комбината и Норильлага. Это привело к созданию на его базе Комитета по увековечению памяти жертв сталинских репрессий и Норильской организации «Мемориал».

В мае 2000 года музей переехал в новое здание. В конце 2002 года в музее началась реконструкция, которая длилась два года. В ходе построения постоянной экспозиции музейные традиции удалось соединить с современными технологиями. 15 апреля 2005 года обновленный музей принял первых посетителей. Ведется работа по проектированию новой экспозиции 3 этажа музея. Музей располагается в здании бывшего кинотеатра им. Ленина, построенного в 1960 году, в историко-архитектурной части города.

В настоящее время его коллекции насчитывают более 65 тысяч единиц хранения. Это письменные, вещевые, изобразительные, кино, фото и естественно-исторические источники. Для посетителей также открыт дом-музей «Первый дом Норильска».

В доме разместились экспозиция, рассказывающая о быте геологической экспедиции 1923-1924 годов, и выставка к 110-летию со дня рождения Н.Н. Урванцева. В Талнахе разместился филиал музея, а в Кайеркане - выставочный зал.

Наиболее ценные предметы фондов: уникальная коллекция материалов Н.Н. Урванцева по истории освоения Севера и открытии Норильска , фонд истории Норильского ИТЛ НКВД СССР (личные вещи и предметы быта узников Норильлага), минералогическая коллекция редких и уникальных находок на территории Таймыра, этнографическая коллекция предметов материальной культуры коренных жителей Таймыра.

В музейном собрании представлены изобразительное искусство норильских и таймырских художников, нумизматика, археология, палеонтология. Хранит музей и недвижимые памятники истории и культуры. Музей - победитель городского и краевых конкурсов «Вдохновение» как «Лучший музей» (1997 год, 1998 год, 2010 год).

Дважды победитель Красноярской международной музейной биеннале и обладатель спецприза биеннале в номинациях «Периодические издания», «Музейная открытка», «Музейные видеофильмы». Победитель международного конкурса среди отделений «Мемориала» за просветительскую деятельность и сохранение исторической памяти.

Музей осуществляет активную культурно-образовательную, научно-исследовательскую, издательскую деятельность, является победителем различных грантовых конкурсов. Посетители могут ознакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями «Территория» и «Экспедиция Н.Н. Урванцева 1923-1924 годов».

Кроме этого музей организует передвижные выставки, выездные экскурсии, музейные занятия и лекции. В стенах музея традиционно проводятся церемонии награждения норильчан государственными, ведомственными и городскими наградами; «круглые столы» и конференции с участием депутатов Государственной думы РФ, первых лиц Красноярского края , города и комбината; благотворительные акции, юбилеи предприятий и учреждений, вечера-встречи, международные конференции с участием музейных специалистов и другие общегородские акции и мероприятия.

Иллюстрации:

Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района.