МУЗЕЙ МУСЫ МУРТАЗИНА

Муниципальное бюджетное учреждение "Музей Мусы Муртазина" муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан находится в деревне Кучуково Учалинского района.

Мемориальный музей посвящен жизни и деятельности легендарного героя башкирского народа, выдающегося военачальника гражданской войны, комбрига, кавалера двух орденов Боевого Красного Знамени и государственного деятеля-первого военного комиссара Башкирии, председателя БашЦИКа, работника Генштаба Красной Армии Мусе Лутовичу Муртазину.

В основной и постоянной экспозиции музея представлены материалы, которые в хронологической последовательности раскрывают основные этапы жизни и деятельности М. Муртазина. В музее также активно ведется работа по изучению истории родного края. Собраны предметы нумизматики, предметы этнографии, оружие. Они тоже имеют место в экспозиционном зале музея. Оформлен уголок, показывающий культуру и быт башкирского народа.

Совместно с учителями в музее проводится уроки мужества, классные часы. Студенты берут информацию для дипломных работ. В стенах музея нередко организовываются встречи ветеранов со школьниками, демонстрируются документальные фильмы о Муртазине.

Иллюстрации:

Музей Мусы Муртазина.