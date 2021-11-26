МУЗЕЙ М.В. ФРУНЗЕ

Дом-музей Михаила Васильевича Фрунзе в Самаре работает с 23 февраля 1934 года.

Здание музея, построенное в 1891 году, является памятником жилой архитектуры . До 1974 года музей находился в подчинении Дома офицеров Приволжского военного округа. В настоящее время это филиал историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина.

23 февраля 2004 года в канун 70-летия музея открылась новая, третья по счету экспозиция, в которой представлены новые материалы, скрытые ранее под грифом секретности. Экспозиция рассказывает о неизвестных страницах Гражданской войны 1918-1920 годов , противостоянии на Восточном фронте армий М.В. Фрунзе и А.В. Колчака , о «красных», «белых» и «зеленых», об антисоветском восстании в тылу Восточного фронта - «чапанной войне», о дезертирстве в Красной и Белой армиях и многих других страницах нашей истории.

Иллюстрации:

Дом-музей М.В. Фрунзе.