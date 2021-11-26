МУЗЕЙ КГТУ

Историко-технический музей Калининградского государственного технического университета.

В экспозиции музея нашла отражение научно-техническая, образовательная, международная и культурная деятельность головного вуза отрасли и крупнейшего технического вуза самого западного региона России.

Он стал структурным подразделением университета. Курируют музей проректор по НР профессор В.В. Брюханов и федеральный Музей Мирового океана.

За период с 1995 по 2008 год в трёх залах историко-технического музея КГТУ было создано 5 стационарных экспозиций; проведено 24 тематических, 25 художественных и 6 фотовыставок. Музей посетило более 22000 человек - студенты КГТУ, РГУ и других учебных заведений города, выпускники КТИ, школьники, иногородние специалисты, зарубежные гости вуза.

В едином городском музейном пространстве Калининграда музею КГТУ отведена роль собрания, где сконцентрированы культурные ценности, относящиеся к более чем 95-летнему периоду становления высшего рыбо-хозяйственного образования в России.

С другой стороны, он со своими экспозициями, отражающими развитие вузовской науки и техники для морской и рыбацкой отрасли Калининградской области , служит хорошим дополнением к соответствующим собраниям Областного историко-художественного музея и Музея Мирового океана.

Иллюстрации:

Историко-технический музей Калининградского государственного технического университета.