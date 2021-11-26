МУЗЕЙ К. МЯГОТИНА

Музей пионера К. Мяготина. Пионер Коля Мяготин Активно боролся против кулаков в селе Колесниково Курганского района.

Он родился 9 мая 1918 года в селе Колесниково в бедной крестьянской семье. Осенью 1918 года умер от холеры его отец Андрей Петрович. Тяжело больная Арина Осиповна, мать Коли, не была в состоянии прокормить четырех детей. Младшего Колю пришлось отдать в детский дом в село Мокроусово, где он воспитывался до 11 лет. В детском доме Коля начал учиться и стал пионером.

Вернувшись к матери, Коля отлично учился, активно участвовал в общественной жизни, был вожатым пионерского звена, членом учкома и редколлегии школьной газеты. Летом юный пионер работал в родном колхозе имени VIII райсъезда. Кулаки старались развалить молодой, еще не окрепший колхоз : портили колхозный инвентарь, калечили и воровали колхозный скот. Пионер Коля Мяготин стал писать о происках кулаков в районную газету. Об одном из случаев крупной кулацкой кражи колхозного хлеба он сообщил в сельский совет.

В октябре 1932 года кулак Фотей Сычев подговорил подкулачников, хулиганов братьев Ивана и Михаила Вахрушевых убить пионера. Выстрел в упор навсегда оборвал жизнь тринадцатилетнего пионера. По приговору суда организаторы этого зверского убийства расстреляны.

За свой подвиг пионер Коля Мяготин занесен в книгу Почета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина . 2 марта 1933 года Вокзальная улица Кургана названа именем Коли Мяготина. Теперь это одна из центральных улиц города. Постановлением Курганского городского Совета от 24 мая 1954 года имя Коли Мяготина присвоено Дворцу пионеров и школьников. На родине юного героя в селе Колесниково его имя носит местный колхоз, восьмилетняя школа, Дом культуры. В селе открыт музей и установлен обелиск, на котором начертано: «Здесь похоронен пионер Коля Мяготин, зверски убитый кулаками 25 октября 1932 года».

Иллюстрации:

Музей пионера К. Мяготина.