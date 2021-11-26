МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Го­су­дар­ст­вен­ный име­ни А. С. Пуш­ки­на (ГМИИ) в Мо­ск­ве, од­но из круп­ней­ших му­зей­ных со­б­ра­ний в Рос­сии.

Воз­ник как учеб­ный му­зей при Моск. ун-те (ему пред­ше­ст­во­ва­ли Ка­би­нет изящ­ных ис­кусств и древ­но­стей при ун-те, с 1848, а так­же Ру­мян­цев­ский му­зей). От­крыт в 1912 как Му­зей изящ­ных ис­кусств им. имп. Алек­сан­д­ра III при Моск. ун-те, в 1923 вы­ве­ден из со­ста­ва ун-та, в 1917–1923 Му­зей изящ­ных ис­кусств при Моск. ун-те, в 1923–32 Гос. му­зей изящ­ных ис­кусств, с 1932 Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, с 1937 но­сит имя А. С. Пуш­ки­на. Ини­циа­то­ром соз­да­ния му­зея, ор­га­ни­за­то­ром строи­тель­ст­ва зда­ния и со­би­ра­ния кол­лек­ций, а так­же пер­вым ди­рек­то­ром стал И. В. Цве­та­ев. С 1894 вёл­ся сбор по­жерт­во­ва­ний на строи­тель­ст­во му­зей­но­го зда­ния (круп­ней­шие жерт­во­ва­те­ли – В. А. Алек­сее­ва, Г. А. За­харь­ин, Ю. С. Не­ча­ев-Маль­цев, Н. И. Пас­ту­хов, Ф. О. Шех­тель и др.). Арх. Р. И. Клейн воз­вёл гл. зда­ние в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1898–1912, инж. И. И. Рер­берг, стек­лян­ные пе­ре­кры­тия – В. Г. Шу­хов), над ин­терь­е­ра­ми ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки И. И. Ни­вин­ский, А. Я. Го­ло­вин.

Пер­во­на­чаль­но му­зей был за­ду­ман И. В. Цве­тае­вым как со­б­ра­ние слеп­ков с круп­ней­ших скульп­тур­ных и ар­хит. про­из­ве­де­ний ми­ро­во­го иск-ва (ны­не оно ста­ло од­ним из круп­ней­ших в ми­ре; ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од от Древ­не­го Вос­то­ка до эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния), од­на­ко ещё до его от­кры­тия на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся кол­лек­ция под­лин­ни­ков. Со­б­ра­ния му­зея по­пол­ня­лись за счёт по­сту­п­ле­ния ча­ст­ных кол­лек­ций; да­ри­те­ля­ми в раз­ное вре­мя вы­сту­па­ли: Н. В. Бас­нин, С. К. Го­во­ров, М. А. Гра­чё­ва, Л. Н. Де­лек­тор­ская, се­мья Зу­ба­ло­вых, В. Н. Иса­ков, М. Э. Ка­га­но­вич, С. Н. Ки­та­ев (япон. иск-во), Н. А. Ку­ше­лев-Без­бо­род­ко, М. А. Мо­ро­зов, Н. С. Мо­со­лов, Н. А. и В. А. Му­ха­но­вы, И. С. Ост­ро­ухов, Н. В. Тро­фи­мо­вич, Н. П. Хо­да­се­вич-Ле­же, Д. А. Хо­мя­ков, М. С. Щё­кин, Д. И. Щу­кин, П. Д. Эт­тин­гер; ху­дож­ни­ки О. Э. Браз, Р. Кент, Р. Гут­ту­зо и др. В му­зей­ное со­б­ра­ние во­шли кол­лек­ции: Г. А. Бро­ка­ра, Н. П. Ко­лю­па­но­ва, гер­цо­гов Лейх­тен­берг­ских, А. В. Пра­хо­ва, Д. А. Ро­вин­ско­го, П. П. Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ско­го, С. М. Треть­я­ко­ва и др., а так­же пред­ме­ты из на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ных по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 со­б­ра­ний, в т. ч. Юсу­по­вых, Стро­га­но­вых, Шу­ва­ло­вых, Вя­зем­ских-Ше­ре­ме­те­вых, Ме­щер­ских, Ба­ря­тин­ских, Н. П. Ря­бу­шин­ско­го, К. А. Хреп­то­вич- Бу­те­не­ва, фир­мы «Мандль», Му­зея-ин­сти­ту­та клас­сич. Вос­то­ка.

Ос­но­ву со­б­ра­ния иск-ва Древ­не­го Вос­то­ка со­ста­ви­ла при­об­ре­тён­ная в 1909 кол­лек­ция др.-егип. иск-ва В. С. Го­ле­ни­ще­ва, до­пол­нен­ная по­сле­дую­щи­ми при­об­ре­те­ния­ми (в т. ч. за­ве­щан­ной му­зею кол­лек­ци­ей А. В. Жи­ва­го) и ар­хео­ло­гич. на­ход­ка­ми (па­мят­ни­ки скульп­ту­ры, эпи­гра­фи­ки, кли­но­пи­си, па­пи­ру­сы, иск-во до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки, Древ­ней Ин­дии, Урар­ту, в т. ч. кре­по­сти Эре­бу­ни, ис­сле­до­ва­ния ко­то­рой ве­лись со­труд­ни­ка­ми му­зея). На­ча­ло кол­лек­ции под­лин­ных ан­тич­ных па­мят­ни­ков бы­ло по­ло­же­но со­б­ра­ни­ем уни­вер­си­тет­ско­го му­зея, позд­нее в неё во­шли про­из­ве­де­ния из му­зей­но­го со­б­ра­ния Стро­га­нов­ско­го уч-ща, из кол­лек­ций Го­ле­ни­ще­ва и И. С. Ост­ро­ухо­ва ; вклю­ча­ет про­из­ве­де­ния рас­пис­ной ке­ра­ми­ки, тер­ра­ко­то­вой пла­сти­ки, сар­ко­фа­ги, ста­туи, бюс­ты, над­гро­бия, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное иск-во Древ­ней Гре­ции, Древ­не­го Ри­ма, эт­ру­сков, го­ро­дов Сев. При­чер­но­мо­рья, фай­юм­ские порт­ре­ты и копт­ские тка­ни и ру­ко­пи­си. С 1996 в ГМИИ экс­по­ни­ру­ет­ся най­ден­ный Г. Шли­ма­ном «клад При­ама» («Со­кро­ви­ща Трои»), вы­ве­зен­ный из Бер­ли­на в 1945.

Ис­то­рия кар­тин­ной га­ле­реи му­зея вос­хо­дит к ор­га­ни­зо­ван­но­му в 1923 в его зда­нии Центр. му­зею ста­рой зап. жи­во­пи­си (на ос­но­ве со­б­ра­ний Ру­мян­цев­ско­го му­зея, Пер­во­го му­зея ста­рой зап. жи­во­пи­си – кол­лек­ции Д. И. Щу­ки­на). От­кры­тая в 1924 КГ по­пол­ня­лась по­сту­п­ле­ния­ми из Эр­ми­та­жа, Треть­яков­ской га­ле­реи, рас­фор­ми­ро­ван­ных Юсу­пов­ско­го и Шу­ва­лов­ско­го му­зе­ев, а так­же мно­го­числ. ча­ст­ных кол­лек­ций. По­сле Вел. Отеч. вой­ны в ГМИИ хра­ни­лись ху­дож. цен­но­сти, вы­ве­зен­ные из му­зе­ев Поль­ши и Гер­ма­нии, в т. ч. из Дрез­ден­ской кар­тин­ной га­ле­реи (в 1945–55). В со­б­ра­нии ГМИИ – ви­зант. ико­но­пись, ра­бо­ты итал. мас­те­ров (С. Мар­ти­ни, П. Пе­руд­жи­но, С. Бот­ти­чел­ли, А. Брон­зи­но, Ф. Гвар­ди, А. Мань­я­ско, Б. Строц­ци и др.), ху­дож­ни­ков франц. (Н. Пус­сен, К. Лор­рен, А. Ват­то, Ф. Бу­ше, Ж. Б. С. Шар­ден, Ж. О. Фра­го­нар, Ж. Л. Да­вид, К. Ко­ро), нем. (Л. Кра­нах Стар­ший), голл. (Рем­брандт, П. Клас, В. К. Хе­да, Г. Тер­борх, Г. Мет­сю, А.ван Ос­та­де, Х. Авер­камп, Я. ван Гой­ен, Я. и С. Рёйс­дал), флам. (А. Брау­вер, П. П. Ру­бенс, Я. Йор­данс, Ф. Сней­дерс, А. ван Дейк), исп. (Эль Гре­ко, Б. Э. Му­ри­льо, А. Пе­ре­да, Ф. Сур­ба­ран) школ. Осо­бую цен­ность пред­став­ля­ет со­б­ра­ние жи­во­пи­си мас­те­ров франц. им­прес­сио­низ­ма, пост­им­прес­сио­низ­ма и аван­гар­диз­ма, по­сту­пив­шее в му­зей в 1948–1949 из рас­фор­ми­ро­ван­но­го Но­во­го за­пад­но­го ис­кус­ст­ва му­зея в Мо­ск­ве [кол­лек­ции С. И. Щу­ки­на (см. в ст. Щу­ки­ны) и И. А. Мо­ро­зо­ва]: ра­бо­ты Э. Ма­не, К. Мо­не, К. Пис­сар­ро, О. Ре­нуа­ра, А. Сис­лея, В. Ван Го­га, П. Се­зан­на, П. Го­ге­на, А. де Ту­луз-Лот­ре­ка, М. Де­ни, П. Бон­на­ра, Э. Вюй­а­ра, А. Ма­тис­са, П. Пи­кас­со, Ф. Ле­же и др.

Кол­лек­ция скульп­ту­ры сфор­ми­ро­ва­на гл. обр. из ча­ст­ных со­б­ра­ний; в неё вхо­дят про­из­ве­де­ния итал. ре­нес­санс­ных скульп­то­ров (в т. ч. А. дел­ла Роб­биа, Дж. Ф. Рус­ти­чи, Ан­ти­ко), нем. ре­нес­санс­ная пла­сти­ка, франц. скульп­ту­ра 17 – нач. 20 вв. (Ж. А. Гу­дон, А. Куа­зе­вокс, М. Кло­ди­он, Э. М. Фаль­ко­не, Ж. Б. Пи­галь, А. Л. Ба­ри, Ж. Б. Кар­по, Ф. Рюд, О. Ро­ден, А. Май­оль, А. Ма­тисс, П. Пи­кас­со и др.). Со­б­ра­ние гра­фи­ки на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся в 1919 и вклю­ча­ет ри­сун­ки и гра­вю­ры зап.-ев­роп., вост. и отеч. мас­те­ров. Му­зей рас­по­ла­га­ет так­же кол­лек­ция­ми ев­роп. при­клад­но­го иск-ва и ну­миз­ма­ти­ки .

В струк­ту­ру му­зея вхо­дят так­же Учеб­ный худож. му­зей им. И. В. Цве­тае­ва (с 1997, в зда­нии РГГУ, слеп­ки с про­из­ве­де­ний скульп­ту­ры начи­ная от Древ­не­го Вос­то­ка до эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния), Му­зей лич­ных кол­лек­ций (ос­но­ван по ини­циа­ти­ве И. С. Зиль­бер­штей­на, от­крыт в 1994; с 2005 в но­вом зда­нии; со­б­ра­ния А. Я. Бы­хов­ско­го, Л. М. Ко­зин­це­вой, И. В. Ко­рец­кой, Е. П. и Ф. В. Лем­куль, Е. М. Ма­ка­сее­вой, Б. В. Ми­хай­лов­ско­го, А. Н. Рам­ма, С. Т. Рих­те­ра, С. В. Со­ловь­ё­ва, Е. Я. Сте­па­но­ва, М. И. Чу­ва­но­ва, по­да­рен­ные на­след­ни­ка­ми со­б­ра­ния ра­бот В. Г. Вейс­бер­га, Д. М. Крас­но­пев­це­ва, Т. А. Мав­ри­ной, Л. О. Пас­тер­на­ка, А. М. Род­чен­ко и В. Ф. Сте­па­но­вой, А. Г. Тыш­ле­ра, Д. П. Ште­рен­бер­га и др.), Центр эс­те­тич. вос­пи­та­ния де­тей и юно­ше­ст­ва «Му­сей­он» (с 2006 в зда­нии усадь­бы кон. 18 – нач. 20 вв.), Му­зей- квар­ти­ра С. Т. Рих­те­ра (от­крыт в 1999).

Пост ди­рек­то­ра за­ни­ма­ли: И. В. Цве­та­ев (1911–13), В. К. Мальм­берг (1913–1921), В. Г. Гиа­цин­тов (1921–23), Н. И. Ро­ма­нов (1923–28), С. Д. Мер­ку­ров (1944–50), А. И. За­мош­кин (1954–61), И. А. Ан­то­но­ва (с 1961). Круп­ный вклад в ра­бо­ту му­зея в раз­ное вре­мя вне­сли Н. И. Алек­сан­д­ро­ва, М. А. Бес­со­но­ва, Н. Н. Бри­то­ва, Б. Р. Вип­пер, Б. Г. Во­ро­но­ва, Н. Н. Во­до, Е. Б. Ге­ор­ги­ев­ская, А. А. Гу­бер, И. Е. Да­ни­ло­ва, К. С. Его­ро­ва, Г. С. Кис­лых, И. А. Куз­не­цо­ва, В. Н. Ла­за­рев, Е. С. Ле­ви­тин, Н. М. Ло­се­ва, К. М. Ма­лиц­кая, В. В. Пав­лов, Т. А. Се­до­ва, М. С. Се­нен­ко, А. А. Си­до­ров, Н. А. Си­до­ро­ва, А. Д. Че­го­да­ев, С. И. Ход­жаш, В. К. Ши­лей­ко и др.

Му­зей про­во­дит еже­год­ную кон­фе­рен­цию Вип­пе­ров­ские чте­ния (с 1968), из­да­ёт «Со­об­ще­ния ГМИИ» (с 1960). С 1981 по ини­циа­ти­ве С. Т. Рих­те­ра и И. А. Ан­то­но­вой про­хо­дит еже­год­ный Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь му­зы­ки и жи­во­пи­си «Де­кабрь­ские ве­че­ра». При ГМИИ ра­бо­та­ет круп­ная рес­тав­рац. мас­тер­ская. Ны­не раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся про­ект рас­ши­ре­ния и ре­кон­ст­рук­ции му­зей­ных зда­ний и объ­е­ди­не­ния их в мас­штаб­ный му­зей­ный квар­тал.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)