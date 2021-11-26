МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Государственный имени А. С. Пушкина (ГМИИ) в Москве, одно из крупнейших музейных собраний в России.
Возник как учебный музей при Моск. ун-те (ему предшествовали Кабинет изящных искусств и древностей при ун-те, с 1848, а также Румянцевский музей). Открыт в 1912 как Музей изящных искусств им. имп. Александра III при Моск. ун-те, в 1923 выведен из состава ун-та, в 1917–1923 Музей изящных искусств при Моск. ун-те, в 1923–32 Гос. музей изящных искусств, с 1932 Музей изобразит. искусств, с 1937 носит имя А. С. Пушкина. Инициатором создания музея, организатором строительства здания и собирания коллекций, а также первым директором стал И. В. Цветаев. С 1894 вёлся сбор пожертвований на строительство музейного здания (крупнейшие жертвователи – В. А. Алексеева, Г. А. Захарьин, Ю. С. Нечаев-Мальцев, Н. И. Пастухов, Ф. О. Шехтель и др.). Арх. Р. И. Клейн возвёл гл. здание в стиле неоклассицизма (1898–1912, инж. И. И. Рерберг, стеклянные перекрытия – В. Г. Шухов), над интерьерами работали художники И. И. Нивинский, А. Я. Головин.
Первоначально музей был задуман И. В. Цветаевым как собрание слепков с крупнейших скульптурных и архит. произведений мирового иск-ва (ныне оно стало одним из крупнейших в мире; охватывает период от Древнего Востока до эпохи Возрождения), однако ещё до его открытия начала формироваться коллекция подлинников. Собрания музея пополнялись за счёт поступления частных коллекций; дарителями в разное время выступали: Н. В. Баснин, С. К. Говоров, М. А. Грачёва, Л. Н. Делекторская, семья Зубаловых, В. Н. Исаков, М. Э. Каганович, С. Н. Китаев (япон. иск-во), Н. А. Кушелев-Безбородко, М. А. Морозов, Н. С. Мосолов, Н. А. и В. А. Мухановы, И. С. Остроухов, Н. В. Трофимович, Н. П. Ходасевич-Леже, Д. А. Хомяков, М. С. Щёкин, Д. И. Щукин, П. Д. Эттингер; художники О. Э. Браз, Р. Кент, Р. Гуттузо и др. В музейное собрание вошли коллекции: Г. А. Брокара, Н. П. Колюпанова, герцогов Лейхтенбергских, А. В. Прахова, Д. А. Ровинского, П. П. Семёнова-Тян-Шанского, С. М. Третьякова и др., а также предметы из национализированных после Окт. революции 1917 собраний, в т. ч. Юсуповых, Строгановых, Шуваловых, Вяземских-Шереметевых, Мещерских, Барятинских, Н. П. Рябушинского, К. А. Хрептович- Бутенева, фирмы «Мандль», Музея-института классич. Востока.
Основу собрания иск-ва Древнего Востока составила приобретённая в 1909 коллекция др.-егип. иск-ва В. С. Голенищева, дополненная последующими приобретениями (в т. ч. завещанной музею коллекцией А. В. Живаго) и археологич. находками (памятники скульптуры, эпиграфики, клинописи, папирусы, иск-во доколумбовой Америки, Древней Индии, Урарту, в т. ч. крепости Эребуни, исследования которой велись сотрудниками музея). Начало коллекции подлинных античных памятников было положено собранием университетского музея, позднее в неё вошли произведения из музейного собрания Строгановского уч-ща, из коллекций Голенищева и И. С. Остроухова; включает произведения расписной керамики, терракотовой пластики, саркофаги, статуи, бюсты, надгробия, декоративно-прикладное иск-во Древней Греции, Древнего Рима, этрусков, городов Сев. Причерноморья, файюмские портреты и коптские ткани и рукописи. С 1996 в ГМИИ экспонируется найденный Г. Шлиманом «клад Приама» («Сокровища Трои»), вывезенный из Берлина в 1945.
История картинной галереи музея восходит к организованному в 1923 в его здании Центр. музею старой зап. живописи (на основе собраний Румянцевского музея, Первого музея старой зап. живописи – коллекции Д. И. Щукина). Открытая в 1924 КГ пополнялась поступлениями из Эрмитажа, Третьяковской галереи, расформированных Юсуповского и Шуваловского музеев, а также многочисл. частных коллекций. После Вел. Отеч. войны в ГМИИ хранились худож. ценности, вывезенные из музеев Польши и Германии, в т. ч. из Дрезденской картинной галереи (в 1945–55). В собрании ГМИИ – визант. иконопись, работы итал. мастеров (С. Мартини, П. Перуджино, С. Боттичелли, А. Бронзино, Ф. Гварди, А. Маньяско, Б. Строцци и др.), художников франц. (Н. Пуссен, К. Лоррен, А. Ватто, Ф. Буше, Ж. Б. С. Шарден, Ж. О. Фрагонар, Ж. Л. Давид, К. Коро), нем. (Л. Кранах Старший), голл. (Рембрандт, П. Клас, В. К. Хеда, Г. Терборх, Г. Метсю, А.ван Остаде, Х. Аверкамп, Я. ван Гойен, Я. и С. Рёйсдал), флам. (А. Браувер, П. П. Рубенс, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс, А. ван Дейк), исп. (Эль Греко, Б. Э. Мурильо, А. Переда, Ф. Сурбаран) школ. Особую ценность представляет собрание живописи мастеров франц. импрессионизма, постимпрессионизма и авангардизма, поступившее в музей в 1948–1949 из расформированного Нового западного искусства музея в Москве [коллекции С. И. Щукина (см. в ст. Щукины) и И. А. Морозова]: работы Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, А. Сислея, В. Ван Гога, П. Сезанна, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека, М. Дени, П. Боннара, Э. Вюйара, А. Матисса, П. Пикассо, Ф. Леже и др.
Коллекция скульптуры сформирована гл. обр. из частных собраний; в неё входят произведения итал. ренессансных скульпторов (в т. ч. А. делла Роббиа, Дж. Ф. Рустичи, Антико), нем. ренессансная пластика, франц. скульптура 17 – нач. 20 вв. (Ж. А. Гудон, А. Куазевокс, М. Клодион, Э. М. Фальконе, Ж. Б. Пигаль, А. Л. Бари, Ж. Б. Карпо, Ф. Рюд, О. Роден, А. Майоль, А. Матисс, П. Пикассо и др.). Собрание графики начало формироваться в 1919 и включает рисунки и гравюры зап.-европ., вост. и отеч. мастеров. Музей располагает также коллекциями европ. прикладного иск-ва и нумизматики.
В структуру музея входят также Учебный худож. музей им. И. В. Цветаева (с 1997, в здании РГГУ, слепки с произведений скульптуры начиная от Древнего Востока до эпохи Возрождения), Музей личных коллекций (основан по инициативе И. С. Зильберштейна, открыт в 1994; с 2005 в новом здании; собрания А. Я. Быховского, Л. М. Козинцевой, И. В. Корецкой, Е. П. и Ф. В. Лемкуль, Е. М. Макасеевой, Б. В. Михайловского, А. Н. Рамма, С. Т. Рихтера, С. В. Соловьёва, Е. Я. Степанова, М. И. Чуванова, подаренные наследниками собрания работ В. Г. Вейсберга, Д. М. Краснопевцева, Т. А. Мавриной, Л. О. Пастернака, А. М. Родченко и В. Ф. Степановой, А. Г. Тышлера, Д. П. Штеренберга и др.), Центр эстетич. воспитания детей и юношества «Мусейон» (с 2006 в здании усадьбы кон. 18 – нач. 20 вв.), Музей- квартира С. Т. Рихтера (открыт в 1999).
Пост директора занимали: И. В. Цветаев (1911–13), В. К. Мальмберг (1913–1921), В. Г. Гиацинтов (1921–23), Н. И. Романов (1923–28), С. Д. Меркуров (1944–50), А. И. Замошкин (1954–61), И. А. Антонова (с 1961). Крупный вклад в работу музея в разное время внесли Н. И. Александрова, М. А. Бессонова, Н. Н. Бритова, Б. Р. Виппер, Б. Г. Воронова, Н. Н. Водо, Е. Б. Георгиевская, А. А. Губер, И. Е. Данилова, К. С. Егорова, Г. С. Кислых, И. А. Кузнецова, В. Н. Лазарев, Е. С. Левитин, Н. М. Лосева, К. М. Малицкая, В. В. Павлов, Т. А. Седова, М. С. Сененко, А. А. Сидоров, Н. А. Сидорова, А. Д. Чегодаев, С. И. Ходжаш, В. К. Шилейко и др.
Музей проводит ежегодную конференцию Випперовские чтения (с 1968), издаёт «Сообщения ГМИИ» (с 1960). С 1981 по инициативе С. Т. Рихтера и И. А. Антоновой проходит ежегодный Междунар. фестиваль музыки и живописи «Декабрьские вечера». При ГМИИ работает крупная реставрац. мастерская. Ныне разрабатывается проект расширения и реконструкции музейных зданий и объединения их в масштабный музейный квартал.