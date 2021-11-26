В закладки
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВАГОННОГО ДЕПО СТАНЦИИ «ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ»
Музей отражает историю развития вагонного депо за период с 1897 года до настоящего времени, имеет 4 зала.
История депо с 1897 по 1940 годы, Вагонное депо в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, История депо с 1946 года по настоящее время, История развития комсомола на предприятии. На стендах экспонируется свыше 2 тысяч фотографий и экспонатов, рассказывающих об участии его в исторических событиях (революция 1905-1917 годов, Великая Отечественная война). Интерес посетителей вызывается подлинными документами, экспонатами, отражающими тот или иной период, история создания фирменного поезда «Байкал».
Иллюстрации:
Музей истории вагонного депо станции «Иркутск-пассажирский».
250
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится