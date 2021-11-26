МУЗЕЙ ИСТОРИИ УРАЯ

Музей истории города Урай был открыт в 1981 году.

Сбор экспонатов осуществлялся на общественных началах - почти все жители города и окрестных деревень внесли свой вклад в создание музея. К 5-летию городского музея было принято 619 предметов, на сегодняшний день фонды музея насчитывают 26783 предмета, которые представлены 10 коллекциями (археологическая, фотоматериалы, нумизматическая , музейные предметы в музейном собрании и другие).

В музее работает постоянная историческая экспозиция, рассказывающая об основных вехах развития и становления города Урай. Для подрастающего поколения реализуется 6 образовательных программ: «Мой город», «Университет краеведения», «Преодоление», «Здравствуй, музей!», «От краеведения к краелюбию», «Музейные каникулы».

К услугам посетителей выездные экскурсии, лекционное обслуживание, выставочный зал и стационарная экспозиция.

Иллюстрации:

Музей истории города Урая.