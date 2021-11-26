МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА

Музей естественной истории Татарстана является научно-образовательным учреждением и центром информации о геологической истории Татарстана, её ископаемом, животном и растительном мире, о минерально-сырьевых ресурсах Республики.

Музей создан распоряжением кабинета министров Республики Татарстан в августе 2005 года с целью сохранения и пропаганды геологического наследия Республики. Экспозиция музея рассчитана на самый широкий круг посетителей разного возраста и уровня подготовленности.

В залах первого этажа посетители смогут получить основные популярные знания и понятия в области астрономии, ознакомиться с разнообразием мира минералов планеты, проследить историю Земли с момента её зарождения 4,5 миллиардов лет назад до эпохи завершения каменноугольного периода (300 миллионов лет назад), узнать, как образуются и добываются нефть и битум, известняк и гипс, уголь и фосфориты.

Шесть залов второго этажа занимает палеонтологическая экспозиция, посвященная истории и эволюции позвоночных, с момента появления первых рыбообразных до современного человека. С 9 февраля 2008 года работает естественнонаучный кружок «Пилигрим». Для получения дополнительной информации предусмотрены интерактивные компьютерные блоки.

Иллюстрации:

Музей естественной истории Татарстана.