МУЗЕЙ ИСТОРИИ МИКУНИ

Музей истории города Микунь.

Основная экспозиция музея расположена в двух залах и рассказывает о строительстве Северо-Печорской железной дороги Котлас - Воркута в 30-е годы ХХ века и станции Микунь, ставшей в 1959 году городом.

Уже 28 декабря 1941 года через станцию Микунь прошел первый эшелон с углем из Заполярья. В залах музея представлены экспонаты, рассказывающие об истории строительства Северной железной дороги (участок Котлас-Княжпогост), фотографии, грамоты, письма, личные вещи первых строителей железной дороги, макеты и детали паровозов.

Стальная магистраль стала градообразующим предприятием. История большинства предприятий - железнодорожное депо, станции Микунь, ПЧ-28, ШЧ-14 - без этих структур - служб движения, пути, связи и других - немыслима ни одна железная дорога. История о том, как станция Микунь превратилась в крупнейшую узловую станцию Республики Коми, стала её «железнодорожными воротами».

В фондах музея хранится материал о репрессированных, работавших в Микуни: Старчикове Б.А., Заслуженном художнике РСФСР, Петкевич Т.В. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, награжденной Кавалерским крестом Ордена Заслуг перед Республикой Польша, авторе книг « Жизнь сапожек непарный» и «На фоне звезд и стража», дирижере Дмитрии Караяниди - первоклассном пианисте.

Музыка и была его главной страстью. Особенно он любил Рахманинова и Шопена , строившему железную дорогу и руками пианиста тянувшему электрические провода, Небольшую часть экспозиции занимает интерьер жилой комнаты горожан 50-х годов XX века. На примере интерьера проводятся игровые занятия для дошкольников и школьников младших классов.

Иллюстрации:

Музей истории города Микунь.