МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАНДАЛАКШИ

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории города Кандалакша» был открыт в 1971 году, как народный музей, а в 1974 году вошёл в состав Мурманского областного краеведческого музея, как отдел истории города Кандалакша.

В январе 2000 года музей получил статус муниципального учреждения. Первые коллекции - иконы, церковные книги, предметы поморского быта, фотографии, находки военного периода и личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны . В настоящее время фонды музея насчитывают 3533 экспоната.

Музей располагает двумя постоянно действующими экспозициями: - «Промыслы и быт поморов», где представлены предметы быта ХIХ-ХХ веков, одежда, промысловое снаряжение рыбаков и охотников. - «Боевые действия на Кандалакшском направлении», где отражена военная история края периода Великой Отечественной войны. В выставочных залах музея размещаются тематические выставки, проводятся музейные занятия и лекции по краеведению.

Иллюстрации:

Музей истории города Кандалакши.