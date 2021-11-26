МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЫ

Музей истории и культуры Уймонской долины в селе Верхний Уймон известен не только на Алтае - гости из разных стран стремятся побывать в этом необычном и гостеприимном доме. Создавался музей заслуженным учителем России Р.П. Кучугановой - собирательницей фольклора .

Сюда, в Верхний Уймон, за сотни километров приезжает множество людей, чтобы послушать Раису Павловну, которая обладает удивительным даром рассказчицы. В течение многих лет Раиса Павловна ездит по деревням Уймонской долины, где издавна селились староверы, собирает по крупицам народную мудрость, воспринятую от дедов и прадедов: поговорки, притчи , сказки, предания. Эти собранные материалы оформлены ею в несколько книг, которые вызывают у читателей большой интерес. Раиса Павловна убеждена: «Только народные традиции смогут донести до нас то, что попирается человеком ежечасно: нравственные категории добра, красоты, уважение к старшим, трудолюбие, любовь к своей земле и людям, населяющим эту землю».

Иллюстрации:

Музей истории и культуры Уймонской долины.