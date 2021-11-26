МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ - пер­вый еврейский му­зей и об­ще­ст­вен­но-про­све­ти­тель­ный центр в РФ.

От­крыт в 2011 году в Мо­ск­ве. Му­зей на­сле­ду­ет и про­дол­жа­ет тра­ди­ции еврейских му­зей­ных со­б­ра­ний, су­ще­ст­во­вав­ших в 1914 - конце 1930-х годов в Санкт-Пе­тер­бур­ге , Одес­се и других го­ро­дах бывшего СССР.

Вме­сте с тем от сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков му­зей от­ли­ча­ет ши­ро­та хро­но­ло­гического ох­ва­та пред­став­лен­ных в нём эта­пов ис­то­рии ев­ре­ев в Рос­сии, осо­бый ин­те­рес к по­все­днев­но­му бы­ту, а так­же по­пыт­ка про­сле­дить ход ис­то­рии че­рез судь­бы отдельных лич­но­стей или се­мей. Экс­по­зи­ция му­зея со­сто­ит из двух час­тей: тра­диционная куль­ту­ра ев­ре­ев и со­ци­аль­ные про­цес­сы в еврейском об­ще­ст­ве в кон­тек­сте российской ис­то­рии.

В фон­дах му­зея свыше 4 тысяч экс­по­на­тов (2012).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)