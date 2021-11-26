МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ - первый еврейский музей и общественно-просветительный центр в РФ.
Открыт в 2011 году в Москве. Музей наследует и продолжает традиции еврейских музейных собраний, существовавших в 1914 - конце 1930-х годов в Санкт-Петербурге, Одессе и других городах бывшего СССР.
Вместе с тем от своих предшественников музей отличает широта хронологического охвата представленных в нём этапов истории евреев в России, особый интерес к повседневному быту, а также попытка проследить ход истории через судьбы отдельных личностей или семей. Экспозиция музея состоит из двух частей: традиционная культура евреев и социальные процессы в еврейском обществе в контексте российской истории.
В фондах музея свыше 4 тысяч экспонатов (2012).