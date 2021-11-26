МУЗЕЙ ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА

Музей Высшего военно-морского инженерного института (город Пушкин) открыт 9 мая 1964 года.

Экспозиция музея вкючает документы и материалы, храктеризующие этапы создания, становления и развития училища (ныне ВМИИ). На базе музея постоянно проводятся юбилейные встречи выпускников прошлых лет; курсанты первого курса в обязательном порядке посещают музей института.

В музее собираются материалы о службе выпускников, отражаются на стендах и в витринах музея все самые последние события, происходящие в институте (выпуск, принятие присяги, военно-исторические поездки, шлюпочные походы и другие).

На территории городка ВМИИ в городе Пушкине сохранились корпуса, где в XIX веке располагался лейб-гвардии гусарский полк (в котором служил М.Ю.Лермонтов ) и Александровский кадетский корпус.

На базе музея ВМИИ проводятся занятия с курсантами по военной истории и военной педагогике и психологии.

Иллюстрации:

Музей Высшего военно-морского инженерного института (город Пушкин).