МУЗЕЙ ИМЕНИ И.А. ВАСИЛЬЕВА

Литературно-художественный музей истории Великой Отечественной войны имени Ивана Афанасьевича Васильева.

Открыт 23 февраля 1988 года по инициативе писателя-публициста, Лауреата Ленин­ской и Государственных премий РСФСР Ивана Афанасьевича Васильева.

Основой музея стало собрание автографов, фотографий, газет, книг и других документов, рассказывающих о писателях-фронтовиках в крае. Все эти материалы собрал Иван Афанасьевич за годы журналистской работы в Псковской и Тверской областях.

Осмотр начинается со второго этажа, с зала, посвящённого писателям и художникам - фронтовикам. Здесь представлены вещи, документы, фотографии, книги, рисунки времён Великой Отечественной войны . Следующий зал познакомит с предметами быта псковской деревни ХIХ и первой половины ХХ века. Расшитые полотенца и скатерти, вязаные и домотканые покрывала, утварь из дерева и глины расскажут о мастерстве псковских крестьян.

Экспозиция «Кабинет писателя» - о жизни и творчестве создателя музея. На первом этаже просторная литературно-музыкальная гостиная и выставочный зал. В состав музея входит также Дом экологии и природы, который открыт 5 июня 1991 года также по инициативе писателя И.А. Васильева при участии ВГСХА, областного, городского и районного комитетов по охране окружающей среды, областного ВООП.

Здесь экспозиции разделяются по тематической направленности: «Развитие жизни на земле», «Отчий край», «Не навреди», «Подворье». На территории музея имеются два гостевых дома, которые можно арендовать по предварительной договорённости. Озёра, сосновый бор, чистый воздух и бревенчатые дома привлекательны для любителей сельского туризма.

Иллюстрации:

Литературно-художественный музей истории Великой Отечественной войны им. И.А. Васильева 1-2;

Экспозиция крестьянского быта.