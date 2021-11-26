МУЗЕЙ ИМ. ФЕЛИЦЫНА

Историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына.

Музей ведёт начало от Кубанского Войскового этнографического и естественно - исторического музея, основанного в 1879 году при Кубанском статистическом комитете краеведом и историком, секретарём статистического комитета - Евгением Дмитриевичем Фелицыным.

С 1977 года - Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник (КГИАМЗ). В 1990 году музею было присвоено имя его основателя Е.Д. Фелицына. В настоящее время музей имеет четыре филиала: Анапский археологический музей и всемирно известный памятник археологии «Античный город Горгиппия », Таманский музейный комплекс - Таманский археологический музей, памятник археологии «Городище Гермонасса-Тмутаракань» и Дом-музей великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, Темрюкский историко-археологический музей, Тимашевский музей семьи Степановых. На правах отделов в состав музея входят: Литературный музей Кубани и Мемориальный музей - квартира народного артиста СССР Г.Ф.Пономаренко. Музей имеет коллекции палеонтологии, нумизматики, этнографии, чернолаковой и краснолаковой древнегреческой керамики, торевтики, образцы ювелирного искусства, как мастеров прошлого, так и современных ювелиров, собрание оружия от эпохи каменного века до современности, материалы, посвященные заселению в XVIII века. Кубани запорожскими казаками. В лапидарии музея хранится одна из лучших в мире коллекций половецких изваяний.

Иллюстрации:

Историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына.