МУЗЕЙ ИГРУШКИ

Первый в России и Европе музей игрушки. Основан в 1918 году. Н.Д. Бартрамом, расположен в г. Сергиев Посад.

Идея создания музея игрушки возникла у художника и коллекционера Николая Дмитриевича Бартрама около 1910 года. В тому времени Бартрам был владельцем одной из лучших коллекций игрушек в России. Коллекцию составляли игрушки из России и разных уголков мира, предметы утвари, народный и старинный костюм, собрание детских портретов. Будучи заведующим художественны отделом Кустарного музея, Бартрам устраивал там первые выставки игрушки: «История игрушки», «Игрушки прошлого и настоящего», «Как делают игрушки».

Воплотить идею в жизнь удалось только после революции. 17 октября 1918 года считается официальной датой основания Музея игрушки. Первым помещением музея стал особняк на Смоленском бульваре в Москве, до революции принадлежавший художнице Евдокии Ивановне Лосевой (урожденной Чижовой), которая сотрудничала с Бартрамом с 1905 года и стала впоследствии его второй женой. Площадь, отведенная под экспозицию, составляла 200 м2. В четырех комнатах музея были представлены следующие разделы: народная игрушка, игрушки кукольного театра, обучающие игры, занимательные книги. На первых порах этого было достаточно, но коллекция музея активно пополнялась за счет игрушек, конфискованных из игрушечных магазинов, царских дворцов (Александровского дворца в Царском селе, Ливадийского дворца), Строгановского училища, дворянских и купеческих особняков и т.д. «Игрушки буквально ломились в дверь музея», - пишет в своих воспоминаниях дочь Бартрама А. Н. Изергина.

Сохранилась афиша музея, выполненная художником И.С.Ефимовым, с написанным на ней девизом: «Дети, идите в свой музей!» Основанный в 1918 году, он открылся для посетителей музей лишь в 1921 году, а три года спустя, в 1925 году, переехал в новое здание – дом Хрущевых-Селезневых на Пречистенке (сейчас в нем находится Литературный музей им. А.С.Пушкина).

Музей расширялся, в нем устраивались новые выставки. Успеху способствовала не только замечательная коллекция, но и новаторские приемы в работе: так, дети могли трогать руками экспонаты музея. Вскоре по посещаемости он уступал только Третьяковской галерее. В 1927 году был снят четырехминутный фильм о музее «Приключения болвашки».

В 1922 году Московский техникум кустарной промышленности организовал при музее отдел художественной игрушки. С этого же года музей начинает выставочную деятельность: в 1922 году Музей игрушки принял участие во Всероссийской Художественно-промышленной выставке Академии художественных наук. В 1925 году Бартрам представлял музей на Международной выставке декоративных искусств и современной художественной промышленности в Париже и был удостоен диплома. В 1925-1926 годах в музее были организованы просмотры кукольных театров Москвы.

В новом здании музея были открыты курсы художественной игрушки, а с 1929 года работала производственная мастерская, которой руководил сам Бартрам. Было организовано три специализированных отделения: резной и токарной игрушки, папье-маше, мягкой игрушки. Изделия мастерской продавались в музейном киоске.

В 1930 году «разгрузочная комиссия» постановила перевести музей из Москвы в подмосковный город Загорск (современный Сергиев Посад). Музейные фонды поочередно переходили из одного учреждения в другое, пока в 1980 году не заняли краснокирпичный особняк бывшего коммерческого училища неподалеку от Троице-Сергиевой лавры, на берегу Келарского пруда, где и находятся по сей день.

Современная коллекция музея включает более 30000 экспонатов. В экспозиции музея представлены разделы, посвященные традиционной русской народной игрушке, игрушкам, принадлежавшим царской семье, советской игрушке, европейской игрушке традиционной игрушке стран Востока и т.д.