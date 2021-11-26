МУЗЕЙ ИГПО ВОСТОК

Музей трудовой славы ИГПО "Восток", открытый в 1976 году (в марте 2001 года ему исполнилось 25 лет), отражает этапы развития завода начиная с момента основания в июне 1945 года до настоящего времени.

Первые годы работы предприятия как автосборочного завода представлены фотографиями, почетными грамотами (1947 год), фотопанорамой первого автосборочного конвейра, макетом машины ГАЗ-51 размером 2 м на 95 см. После переориентации предприятия в 1953 году на выпуск бытовой радиоаппаратуры, радиостанций, громкоговорителей, оно получает статус завода "Радиоприемников". Многие изделия, выпускаемые заводом, имеют оригинальные технические решения и защищены авторскими свидетельствами и патентами.

В экспозиции отражена не только производственная, но и социальная, культурная, спортивная деятельнось заводчан (фотографии, грамоты, дипломы, вымпелы, кубки, переходящие красные знамена). Особенно привлекает посетиетлей коллекция радиоприемников, радиол, магнитол разных лет выпуска; двухкассетная стереомагнитола, музыкальный центр, фонарики с многофункциональными возможностями (радиоприемник, магнитола, сигнализация, лампы дневного света); фотоизображения громкоговорителей в натуральную величину. Не оюходят посетители своим вниманием и стенд с лампами и микросхемами в количестве 98 штук. После проведения серии вечеров "В созвездии республик-сестер" остались в музее куклы, одетые в национальные костюмы бывших союзных республик. Интересуются посетители и керамическими изделиями отдела эсетики, подарком к 50-летию завода от профильного предприятия Китая - колесницей с четверкой лошадей, сделанной под золото со свето-музыкальной подсветкой, коллекцией Госзнаков "Победитель Социалистического соревнования" с 1973 по 1980 годы.

Экспозиция боевой славы заводчан широко представлена фотографиями, орденами (подаренными семьей капитана Таенкова Н.И.), дипломами за патриотическое воспитание молодежи школ, ПТУ Свердловского округа г. Иркутская, альбомами, планшетами, книгами. Названия стендов: "Память сердца говорит", "Это нашей истории строки", "Гимн труду", "Рационализация, изобретательство", "Спорт и отдых".

Иллюстрации:

Музей трудовой славы ИГПО "Восток".