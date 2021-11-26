МУЗЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Музей-Архив истории изучения и освоения Европейского Севера России в городе Апатиты Мурманской области де-факто существует 40 лет.

История его создания относится к началу 1970-х годов, когда музейный бум был практически всемирным явлением. Сегодня это структурное подразделение филиала КНЦ РАН - Центра гуманитарных проблем в статусе научно-исследовательского Музейного сектора. Вместе с новыми выставочными площадями Музей -Архив приобрел качественно иные экспозиционные возможности, а с обновленным коллективом - научно-исследовательский потенциал.

Экспозиция Музея-Архива, оформленная членом Союза художников России А.Н. Шевниным, стала многопрофильной. Музей-Архив изучает, хранит и экспонирует как традиционные архивные объекты - документальные материалы персональных фондов и коллекций отечественных ученых, деятелей науки, так и традиционные музейные коллекции: археологическую, предметов быта и художественных промыслов коренного населения, научного инструментария, работ экспедиционных художников XIX-XX веков, привезенных с Крайнего Севера.

Иллюстрации:

Музей истории изучения и освоения Европейского Севера.