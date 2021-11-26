МУЗЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Музей городского электрического транспорта расположен на территории первого трамвайного парка в Санкт-Петербурге , построенного специально для пуска трамвая (многие парки перестраивались из коночных).

Экспозиция здесь появилась впервые 29 сентября 1967 года, к 60-летней годовщине пуска трамвая в нашем городе. Идея собрать воедино сохранившуюся технику, которая работала в нашем городе в разные годы, впервые возникла 18 марта 1979 года. В тот день последняя «Американка» (так ленинградцы называли поезд из вагонов ЛМ/ЛП-33 образца 1933 года) совершила прощальный рейс и была сохранена для будущего музея. 1 июля 2008 года музей получил статус структурного подразделения СПб ГУП «Горэлектротранс», и часть территории трампарка № 2 была закреплена за ним.

А с 21 июля 2010 года начались регулярные экскурсии для горожан. Экскурсовод расскажет об особенностях, присущих различным этапам развития техники, а также о том, кто пользовался общественным транспортом, каким был его внешний облик, как менялась система оплаты проезда, какую роль играл электротранспорт в жизни горожан и истории Санкт-Петербурга. Ведь наша жизнь, быт, к которому, несомненно, относится и городской транспорт, неразрывно связаны со многими особенностями времени.

Иллюстрации:

Музей городского электрического транспорта.