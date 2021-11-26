МУЗЕЙ Д.М. КАРБЫШЕВА

Музей имени Дмитрия Михайловича Карбышева школы №90. Имя легендарного генерала Д.М. Карбышева известно всему миру. Оно является символом несгибаемой стойкости, мужества и беззаветной преданности своему народу, Родине.

Дмитрий Михайлович Карбышев - профессор Военной академии, доктор технических наук, герой Советского Союза, генерал-лейтенант инженерных войск родился в городе Омске 26 октября 1880 года. С отличием окончил Сибирский Кадетский корпус, поступил в Николаевское инженерное училище (Санкт-Петербург), окончив его по первому разряду в чине подпоручика.

Раз и навсегда решил остаться верным военному инженерному делу. В 1905 году - Русско-Японская война (награжден 5 орденами и 2 медалями). Д.М. Карбышев втянут в революционную обстановку. Он встал на защиту солдат, поэтому уволен из царской армии. 1914 год - Первая мировая война. Пишет рапорт с просьбой отправить на войну. Отправлен: деревня Плицкевич под Переемышлем - ранен, лежит в госпитале. После госпиталя - награда (6 орден).

Пишет прошение, отрекается от царских наград, от звания подполковника и служит в Красной Армии. Под Царицыным (сейчас город Волгоград) строит веерообразное оборонительное укрепление, затем укрепрайоны по берегам реки Волга. В 1919 году вернулся в Омск. Ремонтирует мост через Иртыш. Последняя служба в Гражданскую войну - взятие Крымского перекопа. Награды царя упразднили, взамен давали золотые часы уже от Советского правительства. 1930-е - доктор технических наук.

Изобретает «тенёты Карбышева», противотанковые мины, противопехотные мины. Всего более 100 научных трудов по инженерному делу и фортификации. С осени 1939 по март 1940 года - советско-финская война (Линия Маннергейма). 1941 год - секретные укрепления на Украине. На западных границах Советского Союза проводит инспектирование. В начале Великой Отечественной Войны служит в 10-ой Армии. 18 июня 1941 года семья получила последнее письмо и до 1946 года ничего о Дмитрии Михайловиче не известно.

Окружён, контужен и взят в плен 8 августа 1941 года. (Белоруссия) Прошел 13 концлагерей в Польше, Германии, Австрии. Фашисты уговаривают перейти на службу в германскую армию, на что Д.М. Карбышев говорит: «Я Родиной не торгую!» 16 февраля 1945 года. Привезли в концлагерь Маутхаузен (Австрия), а в ночь с 17 на 18 февраля группу заключённых решили уничтожить. Из душа вывели, поставили к стене и стали обливать ледяной водой из брандспойтов. Он поддерживал всех и говорил: «Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине и мужество вас не покинет». Генерал не упал, погиб, превратившись в ледяную глыбу. Труп сожгли в крематории. Впервые стало известно о гибели Карбышева через год после окончания войны.

13 февраля 1946 года майор канадской армии Седдон Де-Сент-Клер, находившийся на лечении в госпитале под Лондоном, пригласил к себе священника и представителя Советской миссии по делам репатриации в Англии, чтобы перед смертью сообщить «важные подробности» о русском генерале Карбышеве, будучи свидетелем его мученической гибели. В1946 году посмертно присвоено звание Герой Советского Союза . В 1959 году открыта звезда «Карбышев». У него 3-е детей: Татьяна, Елена и Алексей. Военное дело отца продолжила Елена Дмитриевна Карбышева. В настоящее время родственники проживают в Москве. Продолжает работу по увековечению имени героя, ученого, патриота внук генерала Дмитрий Алексеевич Карбышев. Школа № 90 была открыта 05.09.1961 года. Первоначально работала по 8-летней программе, затем, спустя 2 года, по программе полной школы и стала культурным центром для жителей улиц 13-27 Линий, улицы Омская, микрорайона имени А.С. Попова. Завод был инициатором открытия школы, шефом и поддержкой коллектива. Директор школы Здор Вера Степановна заложила традиции по военно - патриотическому воспитанию, которые продолжают жить и сегодня.

19 сентября 1961 года пионерской дружине школы № 90 присвоено имя Героя Советского Союза генерал - лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева. В течение года руками учащихся был создан музей военно - патриотической направленности. Торжественно открыт школьный музей 26.10.1962 года. С этого дня и по сей день основным направлением работы школы является воспитание детей и молодежи на примере жизни и подвига легендарного генерала Карбышева.

Во дворе школы в 1972 году установлен бюст Дмитрию Михайловичу на заработанные учащимися средства. Школьники работали на уборке овощей, рыбном заводе, сборе металлолома и макулатуры. По инициативе директора школы Здор Веры Степановны и пионерской дружины имени Д.М. Карбышева в день рождения героя был торжественно открыт памятник. 8 июня 2010 года нашей школе присвоено славное имя Д.М. Карбышева. Наша задача сохранить память о герое, ученом, патриоте.

Численность музейного фонда (количество экспонатов основного и научно-вспомогательного фонда): основной - 580 , научно-вспомогательный - 920 Количество экспозиций, основные разделы и темы:

- Д.М. Карбышев. Жизнь и подвиг. - Фашистские фабрики смерти. - Карбышевское движение. - Герои среди нас. - Они были в Афганистане. - Великая Отечественная война . - Дочь героя. - Омск в годы войны.

Десятилетиями сохраняются направления работы музея: экспозиционная, организационная, поисковая. В среднем за год проводится до 80 экскурсий. На базе школьного музея 1 сентября 2005 года организовано детское общественное объединение «Юные карбышевцы», входящее в состав Межрегионального детского общественного военно - патриотического движения «Юные карбышевцы» России и стран СНГ.

С 1965 года школа участвует в карбышевских Слетах. Готовимся к юбилейному 25-му Слету в 2015 году в городе Москва. Работа музея представлена на межрегиональном уровне.

Иллюстрации:

Музей имени Д.М. Карбышева школы №90.