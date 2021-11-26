МУЗЕЙ Д.Ф. УСТИНОВА
Музей Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Д.Ф. Устинова открыт в сентябре 1980 года, в 1986 году получил статус вузовского и введен в Устав на основании приказа Минвуза СССР №121 от 17 февраля 1986 года.
В основу первых экспозиций легли материалы и личные архивы преподавателей и сотрудников В.А. Микеладзе, В.И. Стешова, В.А. Тетерина, В.К. Михайлюка, Л.И. Смирнова и других. Руководителем музея, действовавшего вначале на общественных началах, был ветеран вуза доцент Л.И. Смирнов.
В настоящее время музей - это комплекс экспозиций в двух залах, трех портретных галереях, мемориале военной славы БТУ. Фонд насчитывает более 2 тысяч единиц хранения, включая предметы, фотографии, тексты, аудиозаписи и видеозаписи. Среди раритетов - личные вещи маршала Д.Ф. Устинова, космонавта Г.М. Гречко, макеты космических кораблей, ракет, спутников, звездный фотометр, памятные альбомы космонавтов, знамена советского времени, живописное полотно А. Соколова, макет автомата Калашникова, репродукция пасхального яйца Фаберже «Сибирский поезд».
Музей является учебным и просветительным подразделением университета. Аудитория - студенты университета и школьники, выпускники БГТУ разных лет, представители государственных и общественных организаций. На основе пополняющихся фондов организовываются выставки, издаются книги и буклеты, фотоальбомы. В музее проводятся занятия со студентами первых курсов. Посещаемость экспозиций примерно 1,5 - 2 тысячи человек в год Музей хранит: - личные архивы выдающихся военмеховцев; - оригиналы и копии документов Ремесленного училища Цесаревича Николая, Первого Петроградского ремесленного училища, Ленинградского механического учебного комбината, Ленинградского механического техникума, Ленинградского механического института, Ленинградского военно-механического института.
Музей с признательностью примет для исследовательской работы документы и копии, относящиеся к перечисленным учебным заведениям.
Музей открыт ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 16.00
Иллюстрации:
Музей Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Д.Ф. Устинова.