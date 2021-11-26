МУЗЕЙ Д.Ф. УСТИНОВА

Музей Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Д.Ф. Устинова открыт в сентябре 1980 года, в 1986 году получил статус вузовского и введен в Устав на основании приказа Минвуза СССР №121 от 17 февраля 1986 года.

В основу первых экспозиций легли материалы и личные архивы преподавателей и сотрудников В.А. Микеладзе, В.И. Стешова, В.А. Тетерина, В.К. Михайлюка, Л.И. Смирнова и других. Руководителем музея, действовавшего вначале на общественных началах, был ветеран вуза доцент Л.И. Смирнов.

В настоящее время музей - это комплекс экспозиций в двух залах, трех портретных галереях, мемориале военной славы БТУ. Фонд насчитывает более 2 тысяч единиц хранения, включая предметы, фотографии, тексты, аудиозаписи и видеозаписи. Среди раритетов - личные вещи маршала Д.Ф. Устинова, космонавта Г.М. Гречко, макеты космических кораблей, ракет, спутников, звездный фотометр, памятные альбомы космонавтов, знамена советского времени, живописное полотно А. Соколова, макет автомата Калашникова , репродукция пасхального яйца Фаберже «Сибирский поезд».

Музей является учебным и просветительным подразделением университета. Аудитория - студенты университета и школьники, выпускники БГТУ разных лет, представители государственных и общественных организаций. На основе пополняющихся фондов организовываются выставки, издаются книги и буклеты, фотоальбомы. В музее проводятся занятия со студентами первых курсов. Посещаемость экспозиций примерно 1,5 - 2 тысячи человек в год Музей хранит: - личные архивы выдающихся военмеховцев; - оригиналы и копии документов Ремесленного училища Цесаревича Николая, Первого Петроградского ремесленного училища, Ленинградского механического учебного комбината, Ленинградского механического техникума, Ленинградского механического института, Ленинградского военно-механического института.

Музей с признательностью примет для исследовательской работы документы и копии, относящиеся к перечисленным учебным заведениям.

Музей открыт ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 16.00

Иллюстрации :

Музей Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Д.Ф. Устинова.