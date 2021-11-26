МУЗЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Музей воинской Славы - структурное подразделение Чувашского национального музея. Музей воинской Славы Чувашской Республики открыт 5 мая 2000 года. Экспозиция рассказывает об истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участии в ней чувашского народа.

Вниманию посетителей представлены подлинные документы и фотографии, комплексы личных вещей, оружие, предметы солдатского быта, награды участников войны и ветеранов тыла. Особый интерес вызывает хроника военных лет, представленная на больших экранах. Все залы музея оснащены сенсорными киосками, проекторами, звуковыми витринами, что позволяет посетителю наиболее полно погрузиться в эпоху. Экспозиция музея расположена в 6 залах.

За годы работы Музей воинской Славы стал центром военно-патриотического воспитания в республике. Музей постоянно обновляет и совершенствует свои экспозиции. На его базе для молодежи проводятся интерактивные мероприятия с участием военно-исторического клуба «Русский егерь». Проходят уроки мужества, круглые столы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, семинары, кинолектории, тематические, обзорные и ролевые экскурсии.

Поддерживается тесная связь с военкоматами, различными ветеранскими и молодежными организациями республики. Частыми гостями музея являются ветераны Афганистана , Чечни и других военных кампаний ХХ столетия.

Иллюстрации:

Музей воинской Славы Чувашской Республики. Филиал Национального музея Чувашии.