МУЗЕЙ А.М. КОШУРНИКОВА

Музей имени Александра Михайловича Кошурникова.​ Музей расположен в здании 3-этажной школы, построенной в 1964 году строителями дороги Абакан-Тайшет.

Музей имени А.М. Кошурникова основан по инициативе строителей железной дороги Абакан-Тайшет в 1964 году. В 1965 году ему было присвоено звание Народного, а в 1966 году музей был передан школе №89, а ныне №22 для экспонирования. Музей состоит из двух залов. Один из них посвящен истории изысканий и строительства дороги Абакан-Тайшет.

Другой - краеведческой тематике, с уклоном на изучение истории и природных ресурсов Малой Родины. В музее собран фотографический материал о судьбе людей, связанных с железной дорогой. В музее имеются предметы быта начала XX века, коллекция горных пород и минералов. Особенно интересны встречи со строителями ж/д, родственниками первопроходцев трассы Абакан-Тайшет, экскурсии на место гибели изыскателей, Дни памяти, которые проводит музей. Особая роль музея состоит в становлении гражданского чувства детей, уважении традиций и любви к Малой Родине.

Иллюстрации:

Музей имени Александра Михайловича Кошурникова.