МУЗЕЙ 25-Й ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ

Дом-музей 25-й Чапаевской дивизии.

Село Красный Яр Уфимского района Республики Башкортостан является одним из первых поселений в районе Уфимской крепости, которое было основано русскими в конце XV- начале XVI века.

Свидетелями событий гражданской войны являются сохранившиеся в центре села в первозданном виде здания и постройки 2-й половины XIX века, архитектурно представляющие собой улицу удельного села. Сюда, кроме здания Дома-музея, входят четыре дома и Троицкая церковь, аналогов которой в республике нет. Здесь сохранена эпоха конца XIX - начала ХХ века, ярко характеризующая быт русских удельных крестьян Башкортостана.

Всё это должно войти в состав будущего историко-культурного центра. Достойное место может занять коллекция предметов быта и этнографии, которая, по заключению Уфимского центра РАН, является уникальной, единственной в республике и имеет первоисточниковое значение для исследователей истории и культуры восточнославянских народов Евразии. Здание музея является cвидетелем событий Гражданской войны , было построено в 1880 году. В этом здании размещались штаб и полевой лазарет 25-ой Чапаевской дивизии с 2 по 7 июня 1919 года. Рядом с музеем сохранены два дома постройки XIX века.

Иллюстрации :

Дом-музей 25-й Чапаевской дивизии.