МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный заповедник "Московский Кремль"», музейное объединение в Москве.
Включает в себя Оружейную палату, ансамбль Колокольни Ивана Великого (в здании колокольни - Музей истории архитектурного ансамбля Московского Кремля, на 1-м этаже Успенской звонницы - выставочный зал), Успенский собор (исторический некрополь, монументальная живопись, иконостас, собрание икон), Архангельский собор (великокняжеские и царские надгробия, монументальная живопись, иконостас), Благовещенский собор (монументальная живопись, иконостас, в подклете постоянная экспозиция «Клады и древности Московского Кремля»), церковь Ризоположения (иконостас, настенные росписи, выставка древнерусской деревянной скульптуры), Музей русской культуры XVII век (в здании Патриарших палат; памятники истории и культуры, предметы патриаршего быта). В здании Оружейной палаты - постоянная выставка «Алмазного фонда».
Формирование музея в Московском Кремле началось в 1806 году после указа императора Александра I «О правилах управления и сохранения в порядке и целости находящихся в Мастерской и Оружейной палате древностей».
С 1831 года получает название Московская Оружейная палата, с 1918 года Государственная Оружейная палата в ведении Наркомпроса, в 1922-1924 годах - Государственный музей декоративного искусства «Оружейная палата», в 1924-1946 годах неоднократно менял название.
В 1938-1960 годах музей существовал в качестве структурного подразделения комендатуры Московского Кремля, в 1960 году восстановлен как независимое учреждение под названием "Государственные музеи Московского Кремля", с 2011 года современное название Собрание включает свыше 130 тысяч экспонатов (большая часть относится к периодам русского Средневековья и Нового времени), происходящих из собраний великих московских князей и русских царей, дворцового и церковного имущества, археологических раскопок: государственные регалии, оружие и доспехи, произведения русского средневекового искуства (иконописи, золотого и серебряного дела), декоративно-прикладного иск-ва (в том числе ордена и медали, экипажи, костюмы), живописи, графики, скульптуры, нумизматики и бонистики, зарубежного искусства (в том числе уникальный комплекс дипломатических даров русским царям), также рукописные и старопечатные книги, фотографии.
В состав музейного комплекса входят научная библиотека, архив, реставрац. мастерские. Издаётся научный сборник «Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования» (с 1973 года).
Храмы Московского Кремля находятся в совместном пользовании Музеев Московского Кремля и РПЦ, в соответствии с Указом Президента РФ от 1991 года.