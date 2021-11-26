МУЧНИК Виктор Моисеевич

Род. в 1958 г. Окончил исторический факультет Томского государственного университета в 1980 г.

Кандидатская диссертация: Формирование и эволюция идейно-теоретических воззрений А. Дж. Тойнби (Томск, 1983).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории исторического факультета Томского государственного университета.

Является главным редактором томской Телекомпании ТВ2.

Учитель : Б.Г. Могильницкий.

Область интересов : История восточных религий, историография и методология истории, язык историописания.

Сочинения: В поисках утраченного смысла истории. Формирование и эволюция мировоззрения А.Дж.Тойнби. Томск, 1986;

«Возрождение нарратива»: о новейшей тенденции в развитии буржуазной исторической мысли // Новая и новейшая история.1987. № 3. (соавторы – Могильницкий Б.Г., Николаева И.Ю.);

Проблематика ментальности традиционных обществ и современная зап. историография // К новому пониманию человека в истории. Под ред. Б.Г. Могильницкого. Томск, 1994. Гл. I – II. (Соавтор – Николаева И.Ю.);

Историческое сознание на пороге XXI века. От «логоса» к мифу // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 25. Томск, 1999;

Актуальность мифа. О тенденциях развития исторического сознания в канун третьего тысячелетия // Историческая наука и историческое сознание. Томск, 2000.

Большое время в пространстве локальных информационных программ. (Перспективы возможного исследования) // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 28. Томск, Изд-во ТГУ, 2007. С. 73-77.

Казус бабы Маши. Некоторые исторические стереотипы взаимоотношений российской власти с народонаселением в пространстве медиа // Вестник Томского государственного университета. История. 2009. № 2 (6). С. 124–130.

А.Дж.Тойнби о диалоге цивилизаций // "Va, pensiero, sull'ali dorate": Из истории мысли и культуры Востока и Запада. Сборник статей к 70-летию Евгения Борисовича Рашковского / Отв. ред. Т.Г. Скороходова. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 147–159.

Тойнби А.Дж. Один мир и Индия / Пер. с англ. и публикация В.М. Мучника // "Va, pensiero, sull'ali dorate": Из истории мысли и культуры Востока и Запада. Сборник статей к 70-летию Евгения Борисовича Рашковского / Отв. ред. Т.Г. Скороходова. М.: Центр книги Рудомино, 2010.160–210.