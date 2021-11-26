МУЗЕЙ

(От греч. μουσεῖον – храм муз)

Ис­то­ри­че­ски обу­слов­лен­ный мно­го­функ­цио­наль­ный ин­сти­тут со­ци­аль­ной па­мя­ти, по­сред­ст­вом ко­то­ро­го реа­ли­зу­ет­ся об­ще­ст­вен­ная по­треб­ность в от­бо­ре, со­хра­не­нии и ре­пре­зен­та­ции спе­ци­фич. групп куль­тур­ных и при­род­ных объ­ек­тов (му­зей­ных пред­ме­тов), осоз­на­вае­мых об­ще­ст­вом как цен­ность, под­ле­жа­щая изъ­я­тию из сре­ды бы­то­ва­ния и пе­ре­да­че из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние.

К на­стоя­ще­му вре­ме­ни сло­жил­ся ряд оп­ре­де­ле­ний по­ня­тия «М.». Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей рас­смат­ри­ва­ют М. как со­ци­аль­ный ин­сти­тут, по­сколь­ку он вы­пол­ня­ет оп­ре­де­лён­ные со­ци­аль­ные функ­ции. В Ус­та­ве Ме­ж­ду­нар. со­ве­та му­зе­ев (ИКОМ, 1974) М. оп­ре­де­ля­ет­ся как «по­сто­ян­ное не­ком­мер­че­ское уч­ре­ж­де­ние, при­зван­ное слу­жить об­ще­ст­ву и спо­соб­ст­во­вать его раз­ви­тию, дос­туп­ное ши­ро­кой пуб­ли­ке, за­ни­маю­щее­ся при­об­ре­те­ни­ем, хра­не­ни­ем, ис­сле­до­ва­ни­ем, по­пу­ля­ри­за­ци­ей и экс­по­ни­ро­ва­ни­ем ма­те­ри­аль­ных сви­де­тельств о че­ло­ве­ке и сре­де его оби­та­ния…». В 19 в. на­чи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся совр. струк­ту­ра М. Они клас­си­фи­ци­ру­ют­ся в пер­вую оче­редь по ти­пу кол­лек­ции (ху­до­же­ст­вен­ные, ис­то­ри­че­ские, ар­хео­ло­ги­че­ские, эт­но­гра­фи­че­ские, те­ат­раль­ные, му­зы­каль­ные, ре­ли­гии и ре­лиг. иск-ва, во­ен­ные и во­ен­но-ис­то­ри­че­ские, ес­те­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ские, по­ли­тех­ни­че­ские, на­уч­ные, ме­мо­ри­аль­ные и т. д.); осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют М. с ком­плекс­ной кол­лек­ци­ей – к ним при­над­ле­жат как круп­ней­шие и ста­рей­шие М. ми­ра ( Лувр , Эр­ми­таж, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Бри­тан­ский му­зей и др.), так и не­боль­шие крае­вед­че­ские и ме­мо­ри­аль­ные М. На ба­зе ком­плекс­ных объ­ек­тов му­зее­фи­ка­ции соз­да­ют­ся ис­то­ри­ко-куль­тур­ные, при­род­но- ис­то­ри­че­ские, ис­то­ри­ко-ху­до­жест­вен­ные, ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ные, при­род­но-ланд­шафт­ные и пр. му­зей­ные объ­е­ди­не­ния. С объ­ек­том му­зее­фи­ка­ции и спо­со­бом экс­по­ни­ро­ва­ния свя­за­ны раз­ли­чия М. как осо­бых уч­ре­ж­де­ний, об­ла­даю­щих спец. зда­ни­ем, и до­мов-М., М.-квар­тир, М.-уса­деб, М. под от­кры­тым не­бом, му­зе­ев-за­по­вед­ни­ков , ин­те­рак­тив­ных вир­ту­аль­ных му­зе­ев и др. ти­пов му­зе­ев.

Ис­то­рия воз­ник­но­ве­ния му­зея как осо­бо­го ин­сти­ту­та.

М. в его совр. по­ни­ма­нии сфор­ми­ро­вал­ся как фе­но­мен ев­роп. куль­ту­ры Но­во­го вре­ме­ни . В ан­тич­но­сти пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми М. мож­но счи­тать пи­на­ко­те­ку на афин­ском Ак­ро­по­ле, Алек­сан­д­рий­ский му­сей­он , обы­чай воз­дви­гать тро­феи и др.; про­из­ве­де­ния иск-ва экс­по­ни­ро­ва­лись в тер­мах Древ­не­го Ри­ма , имп. ре­зи­ден­ци­ях (напр., на Вил­ле Ад­риа­на в Ти­во­ли) и т. д. Про­обра­зом М. яв­ля­ют­ся так­же со­кро­вищ­ни­цы, пре­ж­де все­го хра­мо­вые, пред­ме­ты из ко­то­рых, яв­ля­ясь в ря­де слу­ча­ев объ­ек­та­ми по­кло­не­ния, вы­став­ля­лись на обо­зре­ние. Важ­ную роль в за­ро­ж­де­нии М. сыг­ра­ло кол­лек­цио­ни­ро­ва­ние , по­лу­чив­шее осо­бен­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния ; к это­му же вре­ме­ни от­но­сит­ся и фор­ми­ро­ва­ние ос­нов совр. кон­цеп­ции М. Изу­че­ние клас­сич. древ­но­стей, ар­хео­ло­гич. рас­коп­ки и дея­тель­ность ан­тик­ва­ров при­ве­ли к соз­да­нию пер­вой экс­по­зи­ции ан­тич­ной скульп­ту­ры во дво­ре вил­лы Бель­ве­дер в Ва­ти­ка­не (ок. 1500); уже в эпо­ху Воз­рож­де­ния фор­ми­ру­ют­ся кол­лек­ции, пред­на­зна­чен­ные для экс­по­ни­ро­ва­ния (соб­ра­ния ко­ро­ля Фран­ци­ска I в Фон­тен­бло, гер­цо­гов Ме­ди­чи в Уф­фи­ци, кар­ди­на­ла Гри­ма­ни в Ве­не­ции и др.). В те­че­ние 16 в. в кол­лек­ци­ях скла­ды­ва­ют­ся осн. чер­ты бу­дущих му­зей­ных уч­ре­ж­де­ний: раз­ра­бо­тан­ная кон­цеп­ция, сис­те­ма учё­та, по­стро­ен­ная по оп­ре­де­лён­но­му за­мыс­лу экс­по­зи­ция. В 16 – нач. 18 вв. при дво­рах ев­роп. мо­нар­хов рас­про­стра­ня­ет­ся фе­но­мен кун­ст­ка­ме­ры (ка­би­не­та ред­ко­стей или древ­но­стей; Kunstkammer, Wun­derkammer, Kunstkabinett); от­ли­чит. чер­той этих со­б­ра­ний был уни­вер­саль­ный все­ох­ват­ный ха­рак­тер, при­да­вав­ший кол­лек­ции ха­рак­тер «мо­де­ли ми­ра» ( Кунст­ка­ме­ра в С.-Пе­тер­бур­ге, 1714).

На­чав­ший­ся в 17 в. про­цесс по­сте­пен­но­го от­кры­тия мо­нар­ших, ари­сто­кра­тич. и цер­ков­ных кол­лек­ций для по­се­ти­те­лей при­вёл к об­ра­зо­ва­нию пуб­лич­ных М., пер­вым из ко­то­рых был Аш­мо­ле­ан­ский му­зей в Окс­фор­де (от­крыт в 1683). В 18 в. от­кры­ты: Дрез­ден­ский зоо­ло­гич. му­зей (1728); Ка­пи­то­лий­ские му­зеи в Ри­ме (1734); га­ле­рея Уф­фи­ци во Фло­рен­ции (1743); Брит. му­зей в Лон­до­не (1753); Му­зей Пио-Кле­мен­ти­но (1770-е гг.) и др. М. в со­ста­ве Ва­ти­кан­ских му­зе­ев; двор­цы Бель­ве­де­ра в Ве­не (ок. 1781); Франц. нац. му­зей тех­ни­ки в Па­ри­же (1794, ны­не – Му­зей ис­кусств и ре­мё­сел) и др.

Под влия­ни­ем идей Про­све­ще­ния и Франц. ре­во­лю­ции 18 в. про­ис­хо­дит осо­зна­ние об­ще­ст­вен­но-вос­пи­тат. ро­ли М., фор­ми­ру­ет­ся пред­став­ле­ние о его функ­ции как хра­ни­ли­ща нац. дос­тоя­ния. Лувр был пре­вра­щён в «на­род­ный франц. М.» в 1791, а в 1801 пра­ви­тельств. дек­ре­том бы­ли ос­но­ва­ны ещё 15 об­ще­дос­туп­ных М. в разл. го­ро­дах Фран­ции, в ко­то­рых экс­по­ни­ро­ва­лись кон­фи­ско­ван­ные у церк­ви и свет­ских вла­дель­цев соб­ра­ния ис­то­рич. и ху­дож. цен­но­стей. С кон. 18 в. в свя­зи с на­по­ле­о­нов­ской по­ли­ти­кой се­ку­ля­ри­за­ции во всей Ев­ро­пе по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние прак­ти­ка пре­об­ра­зо­ва­ния ре­лиг. уч­ре­ж­де­ний в М., в т. ч. при дей­ст­вую­щих мо­на­сты­рях и хра­мах. В ре­зуль­та­те на­цио­на­ли­за­ций, про­во­ди­мых на тер­ри­то­ри­ях, за­воё­ван­ных На­по­ле­о­ном, бы­ли об­ра­зо­ва­ны Га­ле­рея Ака­де­мии в Ве­не­ции (1807), Рейк­смю­се­ум в Ам­стер­да­ме (1808), Пи­на­ко­те­ка Бре­ра в Ми­ла­не (1809), Пра­до в Мад­ри­де (1819).

На про­тя­же­нии 19 в. скла­ды­ва­ют­ся круп­ней­шие М. нац. зна­че­ния: На­цио­наль­ная га­ле­рея в Лон­до­не, Му­зеи Бер­ли­на го­су­дар­ст­вен­ные , Вен­гер­ский на­цио­наль­ный му­зей, Нац. га­ле­рея Вик­тории в Мель­бур­не (1859), Эр­ми­таж в С.-Пе­тер­бур­ге, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей в Нью-Йор­ке, Нац. му­зей в То­кио (1872), ком­плекс Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ско­го му­зея и Ес­те­ст­вен­но-ис­то­рич. (см. При­родно-исторический музей ) в Ве­не и др. При фор­ми­ро­ва­нии М. в 19 в. во­зоб­ла­дал на­уч. под­ход, что пос­лу­жи­ло ос­но­вой для соз­да­ния мно­го­числ. про­филь­ных М., как от­дель­ных, так и су­ще­ст­вую­щих при на­уч. цен­трах, учеб­ных за­ве­де­ни­ях и т. д.

Ти­пы му­зе­ев.

Ху­до­же­ст­вен­ные М. не­ред­ко воз­ни­ка­ют на ос­но­ве лич­ных кол­лек­ций или по ча­ст­ной ини­циа­ти­ве: Рус­ский му­зей имп. Алек­сан­д­ра III в С.-Пе­тер­бур­ге, Треть­я­ков­ская га­ле­рея и Му­зей изящных ис­кусств им. имп. Александра III в Мо­ск­ве, Уол­лес со­б­ра­ние и Кур­то ин­сти­тут в Лон­до­не; Фрик со­б­ра­ние и Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма (см. в ст. Гуг­ген­хейм ) в Нью-Йор­ке; Му­зей Мар­мот­тан – Мо­не в Па­ри­же; Крёл­лер-Мюл­лер му­зей в От­тер­ло (Ни­дер­лан­ды); Тис­се­на-Бор­не­ми­сы со­б­ра­ние в Лу­га­но (ны­не в Мад­ри­де); Му­зей Гет­ти в Лос-Анд­же­ле­се; Му­зей Г. Гюль­бен­кя­на в Лис­са­бо­не (1969), Поль­ди-Пец­цо­ли му­зей в Ми­ла­не и Му­зей Хор­на во Фло­рен­ции (1916), га­ле­рея Ко­лон­на (1930) в Ри­ме и др. В 20 – нач. 21 вв. ху­дож. М. диф­фе­рен­ци­ру­ют­ся, по­ми­мо круп­ней­ших М. с ком­плекс­ной уни­вер­саль­ной кол­лек­ци­ей поч­ти в ка­ж­дой стра­не со­зда­ют­ся М. нац. и совр. иск-ва (Нового западного искус­ства музей в Москве, Нац. музей ис­кусств XXI в. в Риме, 2009, и др.); спе­циа­ли­за­ция М. мо­жет быть дос­та­точ­но уз­кой (М. пер­во­быт­но­го, вост. иск-ва, отд. ви­дов ли­бо пе­рио­дов иск-ва, ху­дож. про­мы­слов).

Од­на из осо­бен­но мно­го­числ. групп пред­став­ле­на спе­циа­ли­зи­ро­ван­ны­ми ар­хео­ло­ги­че­ски­ми и ис­то­ри­че­ски­ми М. На­ря­ду с от­де­ла­ми в на­цио­наль­ных и ря­де ху­дож. М., к ста­рей­шим и наи­бо­лее из­вест­ным от­но­сят­ся Ар­хео­ло­гич. му­зей в Одес­се (1825), Еги­пет­ский му­зей в Каи­ре, Ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей в Стам­бу­ле, Нац. ар­хео­ло­гич. му­зей в Мад­ри­де (1867), Ис­то­ри­че­ский му­зей в Мо­ск­ве , На­цио­наль­ный ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей в Афи­нах , На­цио­наль­ный ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей в Не­апо­ле, Ре­гио­наль­ный ар­хео­ло­гич. му­зей в Па­лер­мо, На­цио­наль­ный рим­ский му­зей, Нац. эт­рус­ский му­зей, Ре­гио­наль­ный ар­хео­ло­гич. му­зей в Аг­рид­жен­то и др. Спе­ци­аль­ные М. по­свя­ще­ны ис­то­рии отд. стран, их ре­гио­нов или эпох (напр., Гре­ко-рим­ский му­зей в Алек­сан­д­рии), со­ци­аль­ных групп (напр., Му­зей дон­ско­го ка­за­че­ст­ва в Но­во­чер­кас­ске), мн. го­ро­дов ( Му­зей Мо­ск­вы , Му­зей ис­то­рии Санкт-Пе­тер­бур­га , му­зей Кар­на­ва­ле в Па­ри­же, М. ис­то­рии Бу­да­пеш­та, Бер­ли­на и др. го­ро­дов). Ар­хео­ло­гич. М. или экс­по­зи­ции от­кры­ва­ют в мес­тах рас­ко­пок, осо­бен­но мно­го та­ких М. в Сре­ди­зем­но­мо­рье. Не­ма­ло М. свя­за­но с со­бы­тия­ми во­ен. ис­то­рии и ос­но­ва­ны в тех мес­тах, где они раз­во­ра­чи­ва­лись (Гос. во­ен­но-ис­то­рич. и при­род­ный му­зей-за­по­вед­ник «Ку­ли­ко­во по­ле», Гос. Бо­ро­дин­ский во­ен­но-ис­то­рич. му­зей-за­по­вед­ник , Ма­ма­ев кур­ган , руи­ны ком­му­ны Ора­дур-сюр-Глан , Му­зей-ме­мо­ри­ал «Зее­лов­ские вы­со­ты» и др.; от­ме­че­ны па­мят­ни­ка­ми и фак­ти­че­ски му­зее­фи­ци­ро­ва­ны по­ля бит­вы при Ва­тер­лоо и Лейп­циг­ско­го сра­же­ния, ме­мо­ри­аль­ные ком­плек­сы соз­да­ны в быв. кон­цен­тра­ци­он­ных ла­ге­рях Бу­хен­вальд, Ос­вен­цим , Са­лас­пилс и др.). Зна­чит. под­груп­пу со­став­ля­ют ме­мо­ри­аль­ные М., по­свя­щён­ные вы­даю­ще­му­ся че­ло­ве­ку (в т. ч. до­ма-М., квар­ти­ры-М., М.-усадь­бы). Ряд М. при уч­ре­ж­де­ни­ях, пред­при­яти­ях, зда­ни­ях и т. д. ос­ве­ща­ют их ис­то­рию.

Пер­вые эт­но­гра­фи­че­ские кол­лек­ции поя­ви­лись в со­ста­ве со­б­ра­ний ред­ко­стей, древ­но­стей и ес­те­ст­вен­но-на­уч­ных М. С 1716 фор­ми­ро­ва­лась эт­но­гра­фич. кол­лек­ция Кун­ст­ка­ме­ры (с 1902 Ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии му­зей); со­б­ра­ние ред­ко­стей прус. ко­ро­лей со­ста­ви­ло ос­но­ву Эт­но­ло­гич. музея в Бер­ли­не (с 1873; до 1999 Му­зей на­ро­до­ве­де­ния), австр. им­пе­ра­то­ров – Эт­но­ло­гич. му­зея в Ве­не (с 1876) и т. д. Бо­га­тые эт­но­гра­фич. кол­лек­ции сфор­ми­ро­ва­лись в со­ста­ве му­зе­ев ес­те­ств. ис­то­рии ( Му­зей че­ло­ве­ка в Па­ри­же, так­же М. Нью-Йор­ка, Чи­ка­го и др.), Брит. му­зея и Вик­то­рии и Аль­бер­та му­зея в Лон­до­не, Аш­мо­ле­ан­ско­го му­зея в Окс­фор­де, Ру­мян­цев­ско­го му­зея в С.-Пе­тер­бур­ге (с 1861 в Мо­ск­ве) и др. С сер. 19 в. про­хо­ди­ли эт­но­гра­фич. вы­став­ки, кол­лек­ции ко­то­рых со­ста­ви­ли ос­но­ву совр. эт­но­гра­фич. М.: Все­рос. эт­но­гра­фич. вы­став­ка 1867 в Мо­ск­ве (кол­лек­ция в Рос­сий­ском эт­но­гра­фи­че­ском му­зее), эт­но­гра­фич. от­дел Все­мир­ной вы­став­ки 1878 в Па­ри­же (кол­лек­ция в Му­зее че­ло­ве­ка) и др. Ком­плек­то­ва­нию эт­но­гра­фич. кол­лек­ций спо­соб­ст­во­ва­ло сло­же­ние эт­но­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии как на­ук и раз­ви­тие по­ле­вой эт­но­гра­фии. С кон. 19 в. по­яв­ля­ют­ся спе­циа­ли­зи­ров. эт­но­гра­фич. со­б­ра­ния [напр., Гос. эт­но­гра­фич. му­зей (Лин­ден-му­зей) в Штут­гар­те, Му­зей ин­дей­ца в Ва­шинг­то­не и Нью- Йор­ке].

Специализированные М. религи­оз­ного искусства появляются с 18 в., напр., Музей религ. иск-ва (Museo Sacro; основан в 1756 в Риме папой Римским Бенедиктом XIV; ныне в составе Вати­канских музеев), Музей исламского ис­кусства в Каире (с 1881), Коллекция совр. религ. иск-ва (1973; в составе Вати­канских музеев), М. совр. религ. иск-ва в Сент-Луисе, США (1991), М. исламско­го иск-ва в Палермо (1991) и в Дохе, Ка­тар (2000-е гг.), М. библейского иск-ва в Нью-Йорке (2005), М. исламской куль­туры в Казани (2006; в здании комплек­са Кул-Шариф в Казанском кремле ), М. буддийского иск-ва в Бангкоке и др.

На основе собраний предметов хрис­тианского культа, произведений религ. иск-ва, церковно-историч. документов в диоцезах (епархиях) Зап. Европы сфор­мировались церковно-историче­ские (церковно-археологиче­ские) М., напр., М. кёльнского диоце­за «Колумба» (1853), М. диоцеза в Палер­мо (1927). В России первые цер­ковно-ар­хеологич. М. воз­ник­ли при С.-Пе­терб. (1879), Ки­ев­ской (1880) и Моск. (1880) ду­хов­ных ака­де­ми­ях, позд­нее соз­да­ва­лись так­же по ини­циа­ти­ве цер­ков­но-ар­хео­ло­гич. об­ществ и ко­ми­те­тов, ча­ст­ных лиц: в Рос­то­ве (1883), Ту­ле (1885), Ар­хан­гель­ске (1886), Во­ло­где (1888), Тиф­ли­се (1888), Ви­теб­ске (1893), Став­ро­по­ле (1894), Мо­ги­лё­ве (1897), Во­ро­не­же (1901), Ки­ши­нё­ве (1904), Ор­ле (1905) и др. (к 1912 все­го ок. 50 М.). По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 цер­ков­ные М. бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, а их со­б­ра­ния вли­лись в кол­лек­ции ис­то­рич., ху­дож., крае­вед­че­ских М. В 1944 воз­ро­ж­дён Цер­ков­но-ар­хео­ло­гич. ка­би­нет при Моск. ду­хов­ной ака­де­мии. С кон. 20 в. ста­ли со­зда­вать­ся цер­ков­ные М. в дей­ст­вую­щих мо­на­сты­рях (Цер­ков­но-ис­то­рич. му­зей в Да­ни­ло­вом мо­на­сты­ре , Ме­мо­ри­аль­ный му­зей пат­ри­ар­ха Ти­хо­на в Дон­ском мо­на­сты­ре ), при епар­хи­ях и при­ход­ских хра­мах.

Ме­нее мно­го­чис­лен­ны ре­ли­гио­вед­че­ские М., по­свя­щён­ные ис­то­рии и ве­ро­уче­нию разл. ре­ли­гий. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных – Ре­лиг. кол­лек­ция в Мар­бург­ском ун-те (ос­но­ва­на в 1927 Р. От­то), Му­зей ре­ли­гий ми­ра в ка­над. г. Ни­ко­ле (от­крыт в 1986), Му­зей ре­лиг. жиз­ни и иск-ва Св. Ман­го в Глаз­го (1993), Му­зей ис­то­рии ре­ли­гии во Льво­ве (ос­но­ван в 1973 как Му­зей ис­то­рии ре­ли­гии и ате­из­ма). Круп­ней­ший ре­ли­гио­вед­че­ский М. Рос­сии – Гос. му­зей ис­то­рии ре­ли­гии в С.-Пе­тер­бур­ге (от­крыт в 1932 как Му­зей ис­то­рии ре­ли­гии и ате­из­ма, совр. назв. с 1990; до 2000 рас­по­ла­гал­ся в зда­нии Ка­зан­ско­го со­бо­ра).

К осо­бой груп­пе от­но­сят­ся во­ен­ные М., соз­дан­ные на ос­но­ве кол­лек­ций ору­жия и во­ен. тро­фе­ев, в т. ч. Ору­жей­ная па­ла­та в Мо­ск­ве (со­б­ра­ние с 16 в.), Мор­ской му­зей (1805; ны­не Центр. во­ен­но-мор­ской ), Ар­тил­ле­рий­ский (1868; с 1903 – Арт. ис­то­рич.) и Во­ен­но-ин­же­нер­ный (с 1860-х гг.) му­зеи (в 1965 объ­е­ди­не­ны в Во­ен.-ис­то­рич. му­зей ар­тил­ле­рии, инж. войск и войск свя­зи ) в С.-Пе­тер­бур­ге (все на ос­но­ве со­б­ра­ний имп. Пет­ра I); Цен­траль­ный му­зей Воо­ру­жён­ных Сил и Центр. му­зей Вел. Отеч. вой­ны 1941–45 (с 1995) в Мо­ск­ве; сре­ди за­ру­беж­ных – Нац. во­ен­но-мор­ской му­зей (1827), Му­зей ар­мии (1905, на ба­зе Арт. му­зея До­ма ин­ва­ли­дов, су­ще­ст­во­вав­ше­го с 1872, и Ис­то­рич. му­зея ар­мии, ос­но­ван­но­го в 1896) в Па­ри­же; Мор­ской ис­то­рич. му­зей в Ве­не­ции, Во­ен. му­зей в Стам­бу­ле (от­крыт в 1846), Во­ен­но-ис­то­рич. му­зей в Ве­не (1891), Им­пер­ский во­ен. му­зей в Лон­до­не (от­крыт в 1920), Нац. мор­ской му­зей в Грин­ви­че (1934), Нац. му­зей мор. пе­хо­ты (США, штат Вирд­жи­ния) и др.

Скла­ды­ва­ют­ся ес­те­ст­вен­но-на­уч­ные М.: Нац. му­зей ес­теств. ис­то­рии в Па­ри­же (1793), Ес­те­ст­вен­но-ис­то­рич. му­зей в Ве­не (1748), Гео­ло­гич. (1772) и Ес­тест­вен­но-ис­то­рич. му­зеи (1877) в Ко­пен­га­ге­не, Му­зей Тей­ле­ра в Ни­дер­лан­дах (1784, Хар­лем), Ба­вар­ская гос. зоо­ло­гич. кол­лек­ция в Мюн­хе­не (1807), Харь­ков­ский му­зей при­ро­ды (1807), Ми­не­ра­ло­гич. му­зей им. А. Е. Ферс­ма­на РАН (1836), Амер. му­зей ес­теств. ис­то­рии в Нью-Йор­ке (1869), Австр. эт­но­ло­гич. му­зей (ос­но­ван в 1876, ре­ор­га­ни­зо­ван в 1928), Лон­дон­ский му­зей ес­теств. ис­то­рии (1881), Му­зей ес­теств. ис­то­рии им. Фил­да в Чи­ка­го (1893), Му­зей ес­теств. ис­то­рии Кар­не­ги в Ок­лен­де, США (1896), Дар­ви­нов­ский му­зей в Мо­ск­ве, Нац. му­зей ес­теств. ис­то­рии в Ва­шинг­то­не (1910), Ко­ро­лев­ский му­зей Он­та­рио (1912, Ка­на­да), Му­зей че­ло­ве­ка в Па­ри­же (1937), Гео­ло­ги­чес­кий му­зей им. В. И. Вер­над­ско­го РАН (ос­но­ван в 1755), Гео­ло­гич. му­зей им. В. В. Ер­шо­ва при Моск. гос. гор­ном ун-те (1989, Мо­ск­ва), Му­зей гео­ло­гии Центр. Си­би­ри в Крас­но­яр­ске (1999); на­уч­но-тех­ни­че­ские М.: Нем. му­зей в Мюн­хе­не (основан в 1903), На­уч­ный му­зей в Лон­до­не (1857), По­ли­тех­ни­че­ский му­зей в Мо­ск­ве, Центр. му­зей ж.-д. транс­пор­та в С.-Пе­тер­бур­ге (1813) и др.

Кол­лек­ции му­зы­каль­ных М. со­дер­жат нот­ные ав­то­гра­фы, ру­ко­пи­си муз.-тео­ре­тич. тру­дов, муз. ин­ст­ру­мен­ты, ау­дио- и ви­део­за­пи­си и др. Круп­ней­ший в Рос­сии муз. М. ши­ро­ко­го про­фи­ля – Му­зы­каль­ной куль­ту­ры му­зей име­ни М. И. Глин­ки в Мо­ск­ве, ста­рей­ший ме­мо­ри­аль­ный – Чай­ков­ско­го П.И. дом-му­зей в Кли­ну. За­ру­беж­ные муз. М. (ши­ро­ко­го про­фи­ля, а так­же спе­ци­аль­ные), как пра­ви­ло, функ­цио­ни­ру­ют при нац. М., кон­сер­ва­то­ри­ях, кол­лед­жах, ун-тах, ре­же име­ют са­мо­сто­ят. ста­тус; сре­ди них: му­зеи муз. ин­ст­ру­мен­тов в Гер­ман­ском нац. му­зее (Нюрн­берг), в Ху­дож.-ис­то­рич. му­зее (Ве­на), в зам­ке Кас­тел­ло-Сфор­це­ско (Ми­лан), при кон­сер­ва­то­ри­ях в Брюс­се­ле, Не­апо­ле, Лейп­ци­ге, Бер­ли­не, при Ко­ро­лев­ском муз. кол­лед­же в Лон­до­не. Муз. М. су­ще­ст­ву­ют при мн. опер­ных те­ат­рах – Боль­шом те­ат­ре в Мо­ск­ве, Ма­ри­ин­ском те­ат­ре в С.-Пе­тер­бур­ге, «Ла Ска­ла» в Ми­ла­не, «Ко­вент-Гар­ден» в Лон­до­не, «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» в Нью- Йор­ке, Па­риж­ской опе­ре и др.; мно­го­чис­лен­ны до­ма-М. и М.-квар­ти­ры ком­по­зи­то­ров и ис­пол­ни­те­лей.

Есть так­же му­зеи ли­те­ра­тур­ные (Ли­те­ра­тур­ный му­зей в Мо­ск­ве), те­ат­раль­ные (Те­ат­раль­ный му­зей им. А. А. Бах­ру­ши­на в Мо­ск­ве; Те­ат­раль­но­го и му­зы­каль­но­го ис­кус­ст­ва му­зей в С.-Пе­тер­бур­ге; му­зеи круп­ней­ших те­ат­ров ми­ра), М. ки­но и т. д.

Прин­ци­пы экс­по­ни­ро­ва­ния.

Му­зей как от­дель­ное зда­ние. Ис­то­рия му­зей­ной ар­хи­тек­ту­ры. Му­зей­ное зда­ние как ар­хи­тек­тур­ный тип сфор­ми­ро­ва­лось на ру­бе­же 18–19 вв. на ос­но­ве клас­си­ци­стич. двор­цо­вых со­ору­же­ний, где, как пра­ви­ло, вы­став­ля­лись кол­лек­ции про­из­ве­де­ний иск-ва и ес­те­ст­вен­но-на­уч­ных экс­по­на­тов в пред­ше­ст­вую­щие ве­ка, а так­же под влия­ни­ем ар­хи­тек­ту­ры ан­тич­ных хра­мов. Пер­вые му­зей­ные зда­ния по­яв­ля­ют­ся в Ев­ро­пе в 18 в.: Кун­ст­ка­ме­ра в С.-Пе­тер­бур­ге (1718–34, ар­хи­тек­то­ры Г. И. Мат­тар­но­ви, М. Г. Зем­цов и др.) и Пио-Кле­мен­ти­но в Ва­ти­ка­не (с 1770; арх. М. Си­мо­нет­ти и др.), в ко­то­ром объ­е­ди­ни­лись эле­мен­ты, оп­ре­де­лив­шие ре­ше­ние ар­хи­тек­ту­ры М. вплоть до сер. 20 в. – па­рад­ная ле­ст­ни­ца, ро­тон­да с ку­по­лом, внутр. двор, по­ме­ще­ния уд­ли­нён­но­го пла­на по ти­пу двор­цо­вых га­ле­рей и ан­фи­лад за­лов. На ти­по­ло­гию зда­ний по­вли­ял так­же про­ект об­раз­цо­во­го М. с ро­тон­дой, 4 дво­ра­ми и длин­ны­ми га­ле­рея­ми Ж. Н. Л. Дю­ра­на (1802–05). С нач. 19 в. по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние верх­нее ес­теств. ос­ве­ще­ние (впер­вые стек­лян­ные пе­ре­кры­тия бы­ли при­ме­не­ны Дж. Со­уном в зда­нии Да­лидж­ской кар­тин­ной га­ле­реи в Лон­до­не, 1811–1813). Позд­ний клас­си­цизм (так­же нео­гре­чес­кий стиль и не­оклас­си­цизм) ос­та­вал­ся пре­об­ла­даю­щим сти­лем му­зей­ной ар­хи­тек­ту­ры вплоть до 1-й пол. 20 в.: Брит. му­зей (совр. зда­ние 1823–52, арх. Р. Смёрк), Нац. га­ле­рея (1830-е гг., арх. У. Уил­кинс) и га­ле­рея Тейт (1897–1899, арх. С. Р. Дж. Смит) в Лон­до­не, Ста­рый му­зей в Бер­ли­не (1823–30, арх. К. Ф. Шин­кель), Но­вый Эр­ми­таж (1839–1851, по про­ек­ту Л. фон Клен­це) и Эт­но­гра­фич. от­дел Рус. му­зея (ны­не Рос. эт­но­гра­фич. музей, 1900–11, арх. В. Ф. Свинь­ин) в С.-Пе­тер­бур­ге, Ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей в Стам­бу­ле (1892–1908, арх. А. Вал­ло­ри), Му­зей изящ­ных ис­кусств в Мо­ск­ве (1898–1912, арх. Р. И. Клейн; ны­не Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств им. А. С. Пуш­ки­на), Ху­дож.-пром. и на­уч. му­зей имп. Ни­ко­лая Алек­санд­ро­ви­ча (ны­не Нац. ху­дож. му­зей Ук­раи­ны; 1899, ар­хи­тек­то­ры П. С. Бой­цов, В. В. Го­ро­дец­кий), Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств в Бу­да­пеш­те (1900–06, ар­хи­тек­то­ры А. Ши­ке­данц, Ф. Хер­цог), Еги­пет­ский му­зей в Каи­ре (1902, арх. М. Дур­нь­он), На­цио­наль­ный му­зей в Вар­ша­ве (1926–38, арх. Т. Тол­винь­ский), На­цио­наль­ная га­ле­рея ис­кус­ст­ва в Ва­шинг­то­не (1937–41, арх. Дж. Р. По­уп) и др. Для 2-й пол. 19 в. ха­рак­тер­но так­же ис­поль­зо­ва­ние разл. ис­то­ри­че­ских сти­лей: Дрез­ден­ская кар­тин­ная га­ле­рея в сти­ле нео­ре­нес­санс (1847–56, арх. Г. Зем­пер); Ору­жей­ная па­ла­та в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1844–51, арх. К. А. Тон), По­ли­тех­нич. му­зей (1874–77, ар­хи­тек­то­ры И. А. Мо­ни­гет­ти, Н. А. Шо­хин; до­ст­раи­вал­ся в 1896 и 1907), Ис­то­рич. му­зей (1875–83, ар­хи­тек­то­ры В. О. Шер­вуд, А. П. По­пов; оба в рус­ском сти­ле) и Треть­я­ков­ская га­ле­рея (зда­ние 1-й тре­ти 19 в., фа­сад пе­ре­стро­ен в 1900–05 по ри­сун­ку В. М. Вас­не­цо­ва в не­орус­ском сти­ле, до­ст­раи­ва­лось в 1930-х гг., арх. А. В. Щу­сев; ре­кон­струи­ро­ва­но в 1985–95) в Мо­ск­ве; Ху­дож.-ис­то­рич. му­зей в Ве­не в сти­ле нео­ба­рок­ко (1872–81, ар­хи­тек­то­ры Зем­пер, К. Ха­зе­нау­эр); Рейк­смю­се­ум в Ам­стер­да­ме в ду­хе голл. Ре­нес­сан­са и ба­рок­ко (1877–85, арх. П. Й. Х. Кёй­перс); Мет­ро­по­ли­тен-му­зей в Нью-Йор­ке в сти­ле вик­то­ри­ан­ской нео­го­ти­ки (1880, ар­хи­тек­то­ры К. Во, Дж. Р. Мо­улд; фа­сад в сти­ле бо­зар, 1902, арх. Р. М. Хант; позд­нее до­ст­раи­вал­ся); Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та в Лон­до­не в позд­нем вик­то­ри­ан­ском сти­ле (1899–1909, арх. А. Уэбб); гл. зда­ние Им­пер­ско­го му­зея в То­кио (ны­не Нац. му­зей) в «вос­точ­ном» сти­ле (1932–38, арх. Хи­то­си Ва­та­на­бэ). В сти­ле ар де­ко по­стро­ен Пер­гам­ский му­зей в Бер­ли­не (1910–30, ар­хи­тек­то­ры А. Мес­сель и Л. Хофф­манн).

С сер. 20 в. на сме­ну ти­пу М.-«хра­ма» при­хо­дят М. в сти­ле мо­дер­низ­ма – со сдер­жан­ным ре­ше­ни­ем фа­са­дов и ней­траль­ны­ми ин­терь­е­ра­ми. Для них ха­рак­тер­ны сво­бод­ный план (сре­ди пер­вых – но­вое зда­ние Гор. му­зея в Гаа­ге, 1931–1935, арх. Х. П. Бер­ла­ге), боль­шие плос­ко­сти за­стек­ле­ния, свя­зы­ваю­щие ин­терь­ер и ок­ру­жаю­щее про­стран­ст­во (Но­вая нац. га­ле­рея в Бер­ли­не, 1962–68, арх. Л. Мис ван дер Роэ); зда­ние так­же мог­ло вы­гля­деть как се­рия па­виль­о­нов в ланд­шаф­те (му­зей «Луи­зиа­на» близ Ко­пен­га­ге­на, 1958–2006, ар­хит. бю­ро «Bo & Wohlert»). Поч­ти од­но­вре­мен­но воз­ни­ка­ет тип М.-«ат­трак­цио­на» с ост­ро ори­ги­наль­ной ар­хи­тек­ту­рой (Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма в Нью-Йор­ке, 1959, арх. Ф. Л. Райт; Вост. зда­ние Нац. га­ле­реи иск-ва в Ва­шинг­то­не, 1978, арх. И. М. Пей; фи­ли­ал «Се­вер» Им­пер­ско­го во­ен. му­зея в Ман­че­сте­ре в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма, 2002, арх. Д. Ли­бе­скинд), от­ве­чаю­щий но­вой ро­ли М. как мно­го­функ­цио­наль­но­го куль­тур­но­го цен­тра (Нац. центр иск-ва и куль­ту­ры им. Ж. Пом­пи­ду в Па­ри­же в сти­ле хай-тек, 1972–77, ар­хи­тек­то­ры Р. Род­жерс, Р. Пиа­но).

Осо­бую про­бле­му с сер. 20 в. пред­став­ля­ет пре­вра­ще­ние в М. зда­ний ино­го на­зна­че­ния: му­зей Ор­се в зда­нии быв. од­но­им. вок­за­ла в Па­ри­же в сти­ле мо­дерн (1900, арх. В. Ла­лу; пе­ре­стро­ен в му­зей­ное зда­ние в 1980–86, арх. Г. Ау­лен­ти), Совр. га­ле­рея Тейт в зда­нии ре­кон­ст­руи­ро­ван­ной элек­тро­стан­ции «Bankside» в Лон­до­не в сти­ле ар де­ко (2000, ар­хит. бю­ро «Хер­цог и де Ме­рон»).

Ди­зайн экс­по­зи­ции как дис­ци­п­ли­на воз­ник в нач. 20 в.; как аль­тер­на­ти­ва тра­диц. стро­го клас­си­фи­ци­ро­ван­но­му рас­по­ло­же­нию экс­по­на­тов воз­ник т. н. ин­тер­пре­та­ци­он­ный под­ход, от­ве­чаю­щий за­мыс­лу ку­ра­то­ра. К кон. 20 в. рас­про­стра­нён­ны­ми ста­ли ин­те­рак­тив­ные экс­по­зи­ции, осо­бен­но в ес­те­ст­вен­но-на­уч. и тех­нич. му­зе­ях (напр., в На­уч. цен­тре «Фэ­но» в Вольф­сбур­ге, 2005, ди­зай­нер Дж. Ан­сел; в Му­зее но­во­стей и жур­на­ли­сти­ки «New­seum» в Ва­шинг­то­не, 2008, ди­зай­нер Р. Ап­пель­ба­ум).

Му­зее­фи­ка­ция от­дель­ных объ­ек­тов, па­мят­ни­ков ис­то­рии и ар­хи­тек­ту­ры.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла прак­ти­ка му­зее­фи­ка­ции ре­зуль­та­тов ар­хео­ло­гич. рас­ко­пок, соз­да­ние на этой ос­но­ве ар­хео­ло­гич. пар­ков, ох­ва­ты­ваю­щих не­ред­ко всю пло­щадь или зна­чит. часть древ­них го­ро­дов (напр., Пом­пеи , Ос­тия, Хер­со­нес, Ма­чу-Пик­чу и мн. др.). Не­ред­ко эти ком­плек­сы вклю­ча­ют ре­кон­ст­рук­ции древ­них со­ору­же­ний, экс­по­зи­ции, где пред­став­ле­ны на­ход­ки, ино­гда – совр. по­строй­ки (Гал­ло-рим. му­зей «Ве­зун­на» на мес­те рим. вил­лы в Пе­ри­гё, 1993, арх. Ж. Ну­вель); яв­ля­ют­ся мес­та­ми про­ве­де­ния кон­цер­тов (так ис­поль­зу­ют­ся, напр., древ­ние те­ат­ры), те­ма­тич. фес­ти­ва­лей и т. д. Фак­ти­че­ски М. яв­ля­ют­ся мн. ар­хит. ком­плек­сы, напр. др.-егип. пи­ра­ми­ды и хра­мы в Ги­зе, руи­ны древ­них двор­цов (напр., Кнос­ский дво­рец, афин­ский Ак­ро­поль, Рим­ский фо­рум, Паль­ми­ра и т. д.), в т. ч. и го­ро­да-му­зеи ( Кар­ка­сон , Ве­не­ция , Дуб­ров­ник и др.), фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­ору­же­ния и ком­плек­сы (Ад­риа­но­ва сте­на, Ве­ли­кая Ки­тай­ская сте­на и др.). Ис­то­ри­ко-ар­хит. и ис­то­ри­ко-куль­тур­ные М.-за­по­вед­ни­ки (в Рос­то­ве, Яро­слав­ле, Вла­ди­ми­ре, Суз­да­ле, в Мо­с­ков­ском Крем­ле и т. д.) обыч­но вклю­ча­ют в се­бя тер­ри­то­рию го­ро­да.

Ста­тус М. в на­ши дни име­ют мн. ис­то­ри­че­ские зда­ния, сре­ди них – зам­ки (Кас­тел­ло-Сфор­це­ско в Ми­ла­не, Зам­ки Луа­ры и др. зам­ки во Фран­ции, Гер­ма­нии, Че­хии, Бель­гии, др. стра­нах), двор­цы (в Фон­тенб­ло, Вер­са­ле, Пе­тер­го­фе, г. Пуш­кин (быв. Цар­ское Се­ло), Пав­лов­ске, Гат­чи­не, г. Ло­мо­но­сов (быв. Ора­ни­ен­ба­ум), Аль­гам­бра в Гра­на­де, двор­цы и пар­ки Бер­ли­на и Потс­да­ма, Им­пе­ра­тор­ский дво­рец (Гу­гун) в Пе­ки­не, Мук­ден­ский двор­цо­во-ме­мо­ри­аль­ный комп­лекс, дво­рец Топ­ка­пы в Стам­бу­ле и мн. др.), усадь­бы (в Кус­ко­ве, Ос­тан­ки­не, Ар­хан­гель­ском, Аб­рам­це­ве, По­ле­но­ве, Та­лаш­ки­не; Кен­вуд-ха­ус в Лон­до­не и др.), вил­лы (Па­лац­цо Реа­ле в Ка­зер­те, Вил­ла Джу­лия и Вил­ла Бор­ге­зе в Ри­ме, Вил­ла д’Эсте в Ти­во­ли), мо­на­сты­ри (Эс­ко­ри­ал; Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла во Фло­рен­ции), хра­мы и др. со­ору­же­ния цер­ков­но­го ти­па (Свя­той Со­фии храм (Айя-Со­фия) в Стам­бу­ле, Ка­пел­ла дель-Аре­на (или Ка­пел­ла де­льи- Скро­ве­ньи) в Па­дуе и мн. др.), мав­зо­леи, гроб­ни­цы, ран­не­хри­сти­ан­ские ка­та­ком­бы. Хра­не­ние и му­зей­ное экс­по­ни­ро­ва­ние па­мят­ни­ков ре­лиг. иск-ва (фре­ски, мо­заи­ки, скульп­ту­ра, ал­та­ри, ико­ны, над­гро­бия) час­то осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в дей­ст­вую­щих церк­вах, со­бо­рах, мо­на­сты­рях, ме­че­тях. Му­зей­ную функ­цию мо­гут вы­пол­нять и дей­ствую­щие ре­зи­ден­ции – мо­нар­шие (Бу­кин­гем­ский дво­рец в Лон­до­не, Винд­зор­ский за­мок), пра­ви­тель­ст­вен­ные (Боль­шой Крем­лёв­ский дво­рец в Мо­ск­ве) и ча­ст­ные (вил­лы Бар­ба­ро, Ро­тон­да и др. в Ита­лии).

С кон. 19 в. по­яв­ля­ют­ся М. на от­кры­том воз­ду­хе, со­хра­няю­щие пред­ме­ты тра­диц. куль­ту­ры в ес­те­ст­вен­ной для них сре­де (Скан­сен в Сток­голь­ме, 1891; Нор­веж­ский нар. му­зей на п-ове Бю­гдёй в Ос­ло, 1894; Эс­тон­ский му­зей под от­кры­тым не­бом в Рок­ка-аль-Ма­ре в Тал­ли­не, 1957; Гос. му­зей де­рев. зод­че­ст­ва и нар. иск-ва «Ма­лые Ко­ре­лы» под Ар­хан­гель­ском, 1964; Му­зей-за­по­вед­ник Ки­жи в Ка­ре­лии, 1965; За­кар­пат­ский му­зей нар. ар­хи­тек­ту­ры и бы­та под Уж­го­ро­дом, 1970; Эт­но­гра­фич. му­зей на­ро­дов За­бай­ка­лья в Улан-Удэ, 1973; Му­зей ар­хи­тек­ту­ры и бы­та на­ро­дов Ни­же­го­род­ско­го По­вол­жья в Ниж­нем Нов­го­ро­де, 1973; Иб­ре­син­ский эт­но­гра­фич. му­зей под от­кры­тым не­бом в Чу­ва­шии, 1980, и др.), спе­циа­ли­зир. эт­но­гра­фич. со­б­ра­ния (напр., Му­зей ин­дей­ца в Ва­шинг­то­не и Нью-Йор­ке). Под от­кры­тым не­бом мо­гут раз­ме­щать­ся скульп­тур­ные экс­по­зи­ции (парк Мид­дел­хейм в Ан­твер­пе­не, сад Мил­ле­са в Сток­голь­ме, парк Ви­ге­лан­на в Ос­ло, и др.).

С 1970-х гг. со­зда­ёт­ся сеть «эко­му­зе­ев» и «жи­вых М.», со­хра­няю­щих эт­но­гра­фич. ма­те­ри­аль­ное и не­ма­те­ри­аль­ное на­сле­дие в ис­кон­ной при­род­ной и ис­то­ри­ко-куль­тур­ной сре­де.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)