МОСОЛКИН Алексей Владиславович

Окончил Саратовский государственный университет в 1994 году.

Кандидатская диссертация : "Кв. Фабий Пиктор и история основания Рима" (2005)

Область интересов : История Древнего Рима.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры древних языков исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Сочинения : Авторство "Латинских анналов" и "Комментариев к праву понтификов" // Античный мир и археология. Саратов, 2006. Вып.12. С.440-451.

К вопросу о времени написания фрагмента Lycophr. Alex. 1226-1280 // Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики. М., 2006. С.372-374.

Исторический комментарий к "Александре" Ликофрона (ст.1226-80) // Античный мир и археология. Саратов, 2009. Вып.13. С.398-418.

Об источниках Полибия в III.22.1 // Studia historica. М., 2009. Вып.IX. С.86-98.

Прекрасный мыс и датировка первого римско-карфагенского договора // Политика, идеология, историописание в римско-эллинистическом мире. Казань, 2009. С.30-38.

Понятие AKRIBOS: к вопросу о структуре "Греческих анналов" Кв. Фабия Пиктора // Antiquitas aeterna. Поволжский антиковедческий журнал, № 4, 2014 с. 181-194

Несколько слов к русскому переводу "Александры" Ликофрона // Вестник древней истории, № 1, 2011 с. 216-218

Понятие barbarus у ранних римских писателей (анализ источников) // Античный мир и археология, том 11, 2002 с. 47-51