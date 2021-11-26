МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ, МУЗЕЙ
Историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт» - это единственный за Уралом и второй в РФ музей, посвященный истории Московско-Сибирского тракта.
В его фондах хранятся уникальные экспонаты, раскрывающие страницы истории строительства самой длинной в мире сухопутной гужевой магистрали, заселения и освоения Омского Прииртышья.
В музее более 7 тысяч единиц хранения, сформированы коллекции этнографии, нумизматики, произведений советского изобразительного искусства ХХ века, изделий прикладного искусства, исторических документов. К услугам посетителей 8 выставочных залов - картинная галерея им. А.Б. Рыбина, диорамы «Накануне великой стройки» и «Московско-Сибирский тракт», экспозиция «Декабристы и Сибирь», домовая часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», этнографический комплекс «Русская изба» с пирогами, блинами и традиционными напитками, историческая библиотека имени А.С. Кожемякиной, сувенирная лавка и другое.
Помимо экскурсионной и выставочной деятельности, сотрудники музея занимаются развитием туристического маршрута «Московско-Сибирский тракт - дорога великих ученых, путешественников и каторжан» в окрестностях исторических притрактовых поселений деревни Форпост и села Становка.
Иллюстрации:
Историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт»;
Диорама Московско-Сибирский тракт;
Зал декабристов;
Здание музея;
Историческая реконструкция на Московско-Сибирском тракте.