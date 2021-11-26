ЛЕЦ

ЛЕЦ (псевдоним; настоящая фамилия Туш-Лец де Ста­ни­слав Ежи) - польский поэт .

Из дво­рян. Окон­чил юри­дический факультет Львов­ско­го университета имени Яна Ка­зи­ме­жа (1933). В 1934-1939 годах жил в Вар­ша­ве, где ос­но­вал литературное ка­ба­ре (1936; совместно с польским по­этом Л. Пас­тер­на­ком), за­тем во Льво­ве. В го­ды Великой Отечественной вой­ны на­хо­дил­ся в кон­цен­тра­ци­он­ном ла­ге­ре под Тар­но­по­лем (1941-1943 годы), уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния, с 1944 года офи­цер Вой­ска Поль­ско­го. В 1946-1950 годах пресс-ат­та­ше Польской ди­пло­ма­тической мис­сии в Ве­не; в 1950-1952 годах жил в Из­раи­ле, с 1952 года - в Вар­ша­ве.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1929 году. Пер­вый по­этический сборник - «Цве­та» («Barwy», 1933). Со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Шпиль­ки» («Szpilki», 1937-1938 годы; с 1955 года), «Твор­че­ст­во» («Twórczość», с 1955 года) и др. В твор­че­ст­ве Леца пре­об­ла­да­ет са­ти­рическая по­эзия: сборники «Зоо­сад. Са­ти­ри­че­ские сти­хо­тво­ре­ния» («Zoo. Wiersze satyryczne», 1935), «Па­те­ти­че­ские са­ти­ры» («Satyry pate­ty­czne», 1936), «По­ле­вой блок­нот» («No­tat­nik polowy»), «Про­гул­ка ци­ни­ка» («Spa­cer cyniką», оба 1946), «Жизнь - это фраш­ка» (« ̇Zycie jest fraszką », 1948), «Ие­ру­са­лим­ская ру­ко­пись» («Rękopis jero­zolimski», 1956), «Из ты­ся­ча и од­ной фраш­ки» («Z tysiąca i jednej fraszki», 1959), «Сбор фра­шек» («Fraszkobra­nie», 1966).

Из­вест­ность Лецу при­нес­ли цик­лы афо­риз­мов, сен­тен­ций и эпи­грамм «Не­при­чё­сан­ные мыс­ли» («Myśli nieuczesa­ne», 1957, русский перевод 1978), «Но­вые не­при­чё­сан­ные мыс­ли» («Myśli nieucze­sane nowe», 1964). Са­ти­ра Леца, скеп­ти­че­ская и па­ра­док­саль­ная, на­прав­ле­на про­тив дог­ма­тиз­ма и сте­рео­ти­пов мыш­ле­ния, об­щественных ус­та­нов­ле­ний, ущем­ляю­щих сво­бо­ду лич­но­сти. Ав­тор юмо­ри­стических сти­хо­тво­ре­ний: по­этические сборники «Аве­лю и Каи­ну» («Do Abla i Kaina», 1961), «Объ­яв­ле­ние о ро­зы­ске» («List gończy», 1963), «По­эмы, го­то­вые к прыж­ку» («Poema gotowe do skoku», 1964) и др.

Сочинения:

Utwory wybrane / Wstęp i wybór J. Łu­ka­siewicz. Kraków, 1977. T. 1-2;

Поч­ти все. Ека­те­рин­бург, 2005;

Myśli nieuczesane wszys­tkie. W., 2007