МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР
МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР, (МХТ, МХАТ) - открылся 14 октября 1898 года спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого в здании театра «Эрмитаж» в Каретном Ряу.
С 1902 года в Камергерском переулке: здание было возведено как особняк князя П.И. Одоевского в стиле ампир (1817), в течение XIX века многократно перестраивалось; в 1882 году превращено в Камерный театр по заказу владельца, купца Г.М. Лианозова (архитектор М.Н. Чичагов; см. Чичаговы). Для МХТ перестроено в стиле рационального модерна (1902, архитектор Ф.О. Шехтель); проект осуществлён частично: полностью переделаны интерьеры, но фасад остался практически в прежнем виде, за исключением светильников, дверей, оконных переплётов; над входом установлен рельеф «Пловец» («Волна»; 1901, скульптор А.С. Голубкина).
Шехтель также выполнил эскизы занавеса и эмблемы театра. Рядом в 1914 году он же возвёл коммерч. здание (с 1938 года передано МХАТу; ныне музей театра и учебная сцена). К 1970-м годам основное здание театра обветшало, реконструировалось в 1977-1987 годах (архитектор. С.М. Гельфер): были восстановлены интерьеры, возведена новая сценическая коробка, пристроен корпус с административными и подсобными помещениями, создана малая сцена.
Ядро труппы составили участники спектаклей Общества искусства и литературы под руководством К.С. Станиславского и выпускники Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где преподавал Вл. И. Немирович-Данченко: М.Ф. Андреева, А.Р. Артём, Г.С. Бурджалов, О.Л. Книппер (см. Книппер-Чехова О.Л.), М.П. Лилина, В.В. Лужский, В.Э. Мейерхольд, И.М. Москвин, Е.М. Мунт, М.Л. Роксанова, М.Г. Савицкая.
В 1900 в труппу вступил В.И. Качалов, в 1903 году - Л.М. Леонидов. Главенствующая цель - создание нового типа национального русского театра (независимого и общедоступного). Основополагающие принципы (общность художественного языка, единство целей и методов работы), задача обновления средств, которые позволили бы интерпретировать новую драму (Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг, М. Метерлинк и, прежде всего, А.П. Чехов), вводили МХТ в контекст европейского движения «независимых театров», сближая с начинаниями А. Антуана, О. Брама, М. Рейнхардта.
Поиски ключа к драматургии Чехова («Чайка», 1898; «Дядя Ваня», 1899; «Три сестры», 1901; «Вишнёвый сад», 1904) привели к созданию «театра настроения», возникновению понятий сценической атмосферы, подтекста и т. п. Режиссёрскому искскусству Станиславского и Немировича-Данченко была присуща последовательность в создании единого образа спектакля; общая художественная мысль передавалась во всём богатстве психологических и житейских подробностей. МХТ - первый в России театр, избравший собственный круг тем и последовательно их разрабатывавший от спектакля к спектаклю.
Расширение творч. программы и ощущение пульса современной жизни привели к постановке спектаклей общественно-политической линии («Мещане» и «На дне» Горького, 1902; «Доктор Штокман» Ибсена, 1900), к дальнейшей разработке исторической трагедии («Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, 1899; «Юлий Цезарь» У. Шекспира, 1903; «Борис Годунов» А.С. Пушкина, 1907), сказки («Снегурочка» А.Н. Островского, 1900; «Синяя птица» Метерлинка, 1908), к опытам в области символизма и раннего экспрессионизма («Слепые», «Там внутри», «Непрошеная» Метерлинка, 1904; «Жизнь Человека» Л.Н. Андреева, 1907 и 1909; «Росмерсхольм» Ибсена, 1908).
С середины 1910-х годов Станиславский с Л.А. Сулержицким начал эксперименты, положившие начало Станиславского системе и впервые применённые в постановках спектаклей «Драма жизни» К. Гамсуна (1907) и «Месяц в деревне» И.С. Тургенева (1909). Правда «жизни человеческого духа», глубина «подтекста» и «подводного течения», освобождение от штампов, стилистическая верность отличали постановки русской классики: «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1906, 1914), «На всякого мудреца довольно простоты» Островского (1910), «Братья Карамазовы» (1910) и «Николай Ставрогин» (1913) по Ф.М. Достоевскому, «Нахлебник», «Где тонко, там и рвётся» и «Провинциалка» Тургенева (1912).
Жизненная правда доводилась до смелой, яркой театральности в «Мнимом больном» Мольера (1913), «Хозяйке гостиницы» К. Гольдони (1914), «Смерти Пазухина» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1914), «Селе Степанчикове» по Достоевскому (1917). Важной вехой стало приглашение для работы над «Гамлетом» Шекспира (1911) Г.Э.Г. Крэга. Обновлялся круг художников - если почти все спектакли первого десятилетия шли в декорациях В.А. Симова, то в дальнейшем в театре работали В.Е. Егоров, Н.П. Ульянов, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев, Н.А. Андреев.
В 1919 году МХТ был национализирован и включён в число академических театров (с 1932 имени М. Горького). Часть труппы, в 1919 году выехав на юг, при наступлении белых оказалась отрезанной от Москвы; воссоединение состоялось лишь в 1922 году, когда МХАТ во главе с К.С. Станиславским отправился на длительные гастроли (Германия, Франция, США, 1922-1924). В середине 1920-х годов в труппу вошли М.М. Тарханов, Б.Г. Добронравов, А.К. Тарасова, О.Н. Андровская, К.Н. Еланская, А.П. Зуева, А.И. Степанова, Н.П. Баталов, А.Н. Грибов, М.Н. Кедров, Б.Н. Ливанов, М.И. Прудкин, В.А. Орлов, В.Я. Станицын, Н.П. Хмелёв, М.М. Яншин и др., составив второе поколение МХАТа.
В 1925 возникла Репертуарно-художественная коллегия под предсидательством П.А. Маркова. Станиславский и остальные «старейшины» утверждали её решения. Столь же важным было создание литературной и общекультурной среды театра, нового круга авторов. По настоянию МХАТа начали драматические опыты М.А. Булгаков, Вс.В. Иванов, Л.М. Леонов, Ю.К. Олеша, В.П. Катаев.
Наиболее органичным стал союз с Булгаковым; спектакль «Дни Турбиных» (1926) называли «Чайкой» второго поколения. Новые краски режиссуры МХАТа - народно-комедийное начало, озорство великолепной фантазии - раскрылись в спектаклях «Горячее сердце» А.Н. Островского (1926) и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше (1927). На рубеже 1930-х ггодов, отдавая дань идеологизации культуры, МХАТ пошёл на сближение с драматургами-«рапповцами» («Взлёт» Ф.А. Ваграмова, 1930; «Хлеб» В.М. Киршона и «Страх» А.Н. Афиногенова, 1931).
Наивысшими достижениями в 1930-е годы стали «Воскресение» по Л.Н. Толстому (1930), череда актёрских работ в «Мёртвых душах» по Н.В. Гоголю (1932; Чичиков - В.О. Топорков, Манилов - Кедров, Собакевич - Тарханов, Плюшкин - Л.М. Леонидов, Ноздрёв - И.М. Москвин и Ливанов, Коробочка - Зуева, Губернатор - Станицын), «Враги» Горького (1935), «Анна Каренина» по Толстому (1937), «Тартюф» Мольера (1939). В 1940 году состоялась премьера «Трёх сестёр» Чехова в постановке Вл.И. Немировича-Данченко, где сквозной темой стала «тоска по лучшей жизни» и где режиссёр, очищая актёрское искусство от накопившихся ложных привычек, достигал глубины постижения высокого духовного мира русских интеллигентов, внутреннего музыкальности построения. Чёткое стилистическое решение, отточенность, изящество актёрского мастерства отличали спектакль «Школа злословия» Р. Шеридана (1940).
В 1940-е годы. в режиссуре МХАТа большое значение приобретала педагогическая сторона в ущерб целостному сценическому решению. В репертуар всё чаще включались откровенно тенденциозные пьесы, ставившие перед актёрами упрощённые задачи. Парадоксальность положения, однако, заключалась в том, что пьеса, попавшая на сцену МХАТа СССР (с конца 1930-х годов оказавшегося на особом положении «главного театра страны»), тем самым включалась в номенклатуру шедевров; критика МХАТа СССР квалифицировалась как направленная против СССР.
Спектакли, получавшие официальное признание, не собирали зала: «Русский вопрос» К.М. Симонова (1947), «Хлеб наш насущный» (1948) и «Заговор обречённых» (1949) Н.Е. Вирты. Сказывалось и коллективное руководство 1950-1960-х годах, отсутствие единой режиссёрской воли. Отмеченные блистательными актёрскими работами спектакли («Кремлёвские куранты» Н.Ф. Погодина, 1956; «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, 1957; «Золотая карета» Л М. Леонова, 1958) были скорее исключениями из общего правила. Процветала «актёрская» режиссура, иногда дававшая высокие результаты (например: спектакль «Милый лжец» Дж. Килти, 1962, постановка И.М. Раевского, Бернард Шоу - А.П. Кторов, Патрик Кемпбелл - А.И. Степанова), но в разрозненности своих усилий лишавшая жизнь театра внутренней цельности, последовательности задач, логики развития.
Идеалы Художественного театра стремилась возродить «Студия молодых актёров» (см. «Современник»), но метрополия после долгих колебаний отказалась принять её в своё лоно. Желание выйти из тупика побудило «старейшин» МХАТа предложить должность главного режиссера О.Н. Ефремову, который принял на себя эти обязанности в сентябре 1970.
Постоянными сотрудниками МХАТа становятся драматурги А.И. Гельман с парадоксальностью его социальных расследований («Заседание парткома», 1975; «Обратная связь», 1977; «Мы, нижеподписавшиеся», 1979; «Наедине со всеми», 1981; «Скамейка», 1984; «Чокнутая», 1986) и М.М. Рощин с его нежной и ироничной наблюдательностью и театральной фантазией («Валентин и Валентина», 1972; «Старый Новый год», 1973; «Эшелон», 1975; «Муж и жена снимут комнату», 1976; «Перламутровая Зинаида», 1987).
Большой резонанс вызвала постановка пьесы М.Ф. Шатрова «Так победим!» (1981). С театром сотрудничали художники Д.Л. Боровский, В.Я. Левенталь и другие. В труппу вошли И.М. Смоктуновский, А.А. Попов, А.А. Калягин, Т.В. Доронина, А.В. Мягков, Т.Е. Лаврова, Е.А. Евстигнеев, Е.С. Васильева, О.П. Табаков, А.А. Вертинская и другие.
Разраставшуюся и разнородную труппу не удавалось, однако, объединить. Необходимость занимать актёров вела к компромиссам и в выборе пьес, и в назначении режиссёров, к появлению явно нежизнеспособных постановок. Приглашение крупных мастеров режиссуры (А.В. Эфрос, М.Г. Розовский, Р.Г. Виктюк, К.М. Гинкас и др.) обеспечивало появление значительных спектаклей, но не содействовало выработке единой художественной системы, общего творческого языка. Всё это привело к конфликту, в результате которого с начала сезона 1987-1988 годов официально существовали две труппы - под руководством Ефремова (с 1989 года Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова; здание в Камергерском переулке, в 2001 году открылась новая сцена) и под руководством Дорониной (с 1989 года Московский Художественный академический театр имени М. Горького; здание на Тверском бульваре, 1973 год, архитекторы В.С. Кубасов, В.С. Уляшов, решено в стиле постмодернизма с элементами стиля модерн; фасад облицован армянским туфом, который также использован, наряду с деревом, в оформлении интерьера).
В 1943 при театре открыта Школа-студия МХАТ имени Вл. И. Немировича-Данченко.