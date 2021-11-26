МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (МИТХТ)

МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ УНИ­ВЕРСИТЕ́Т ТО́НКИХ ХИ­МИ́ЧЕ­СКИХ ТЕХНОЛО́ГИЙ И́МЕНИ М.В. ЛОМОНО́СОВА (МИТХТ) - один из ста­рей­ших ву­зов Рос­сии.

Ве­дёт ис­то­рию от Московских выс­ших жен­ских кур­сов (ос­но­ва­ны в 1900 году), пре­об­ра­зо­ван­ных в 1918 году в Мо­с­ков­ский второй уни­вер­си­тет.

В 1930 году пре­ем­ни­ком его хи­мического факультета стал Московский институт тон­кой хи­мической тех­но­ло­гии (МИТХТ), с 1992 года ака­де­мия.

Современный ста­тус и название с 2011 года.

В соз­да­нии вуза при­ни­ма­ли уча­стие В.И. Вер­над­ский, Н.Е. Жу­ков­ский, Н.Д. Зе­лин­ский , С.А. Ча­п­лы­гин.

В нём в раз­ные го­ды ра­бо­та­ли И.П. Али­ма­рин, К.А. Ан­д­риа­нов, И.Л. Кну­нянц, С.С. Мед­ве­дев, И.Н. На­за­ров, С.С. На­мёт­кин, А.Н. Не­смея­нов, В.М. Ро­дио­нов, Я.К. Сыр­кин, И.В. Та­на­на­ев, Г.Г. Ура­зов, А.А. Эй­хен­вальд; И.Я. Ба­ши­лов, А.Н. Баш­ки­ров, К.А. Боль­ша­ков, С.С. Во­юц­кий, Р.П. Ев­стиг­нее­ва, П.И. Зу­бов, Н.И. Гель­перин, Б.А. До­гад­кин, С.С. Ко­ро­вин, С.В. Львов, А.В. Не­ту­шил, В.Ю. Плю­щев, Н.А. Пре­об­ра­жен­ский, Б.В. Ун­ков­ский и др.

В со­ста­ве университета (2010 годы): 9 факультетов, свыше 40 ка­федр, учеб­но-на­учные цен­тры - «Син­тез», «Неф­те­хи­мия», «Ад­сорб­ция», Учеб­но-ме­то­дический центр «Стра­те­ги­че­ские об­ра­зо­ва­тель­ные ини­циа­ти­вы», Институт вы­со­ких тех­но­ло­гий и про­ек­тов, 8 меж­ву­зов­ских цен­тров, биб­лио­те­ка , му­зей (2008 год).

Из­да­ёт «Учё­ные за­пис­ки».

Обу­ча­ют­ся свыше 3 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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