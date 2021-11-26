МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИО ТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ (МИРЭА)

МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ТЕХ­НИЧЕСКИЙ УНИ­ВЕРСИТ́ЕТ РА­ДИО ­ТЕ́Х­НИКИ, ЭЛЕК­ТРО́НИ­КИ И АВ­ТО­МА́­ТИ­КИ (МИРЭА) - учеб­ный и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский центр в об­лас­ти те­ле­ком­му­ни­ка­ций, ин­фор­ма­ци­он­ных ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий, ав­то­ма­ти­ки, ки­бер­не­ти­ки, ра­дио­тех­ни­ки и элек­тро­ни­ки.

Ос­но­ван в 1947 году как Все­со­юз­ный за­оч­ный энер­ге­тический институт (ВЗЭИ) и яв­лял­ся го­лов­ным ву­зом в сис­те­ме за­оч­ного об­ра­зо­ва­ния по энер­ге­тическим и ра­диотех­ническим спе­ци­аль­но­стям.

В 1967 году пре­об­ра­зо­ван в Московский институт ра­дио­тех­ни­ки, элек­тро­ни­ки и ав­то­ма­ти­ки. В 1993 году по­лучил ста­тус тех­нического университета.

С 2011 года современное название.

В со­ста­ве МИРЭА (2010 год): 6 факультетов выс­ше­го профессионального об­ра­зо­ва­ния, 3 факультета по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции, факультет до­ву­зов­ской под­го­тов­ки, факультет до­пол­нительных про­фес­сий, 111 ка­федр (в том числе 54 ка­фед­ры при НИИ РАН и ве­ду­щих КБ), 16 на­учных ла­бо­ра­то­рий, 4 кон­ст­рук­тор­ских бю­ро, 4 НТЦ (на­учно-тех­нических цен­тра), НИИ ин­фор­ма­ти­ки, Меж­от­рас­ле­вой НТЦ ин­тел­лек­ту­аль­ных тех­но­ло­гий, НТЦ «Элек­тро­ни­ка», Центр но­вых ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, Ме­ж­ду­народная ев­ропейская на­учная ла­бо­ра­то­рия LEMAC, тех­но­парк, 3 фи­лиа­ла (в Дуб­не , Ма­хач­ка­ле , Фря­зи­но), на­учно-тех­ническая библиотека, му­зей.

Из­да­ёт­ся на­учно-тех­нический журнал «На­уч­ный вест­ник МИРЭА» (с 2006 год).

Обу­ча­ют­ся свыше 9 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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