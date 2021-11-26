МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА)

МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕ́Т И́МЕНИ Н.Э. БА́УМАНА (МГТУ ИМ. Н.Э. БА́УМАНА) - круп­ней­ший тех­нический уни­вер­си­тет Рос­сии, один из ве­ду­щих тех­нических ву­зов Ев­ро­пы, на­учный центр.

Ве­дёт ис­то­рию от мас­тер­ских, от­кры­тых в 1826 году для профессиональной под­го­тов­ки пи­том­цев Московского вос­пи­тательного до­ма. С 1830 года Московское ре­мес­лен­ное училище (МРУЗ) «для под­го­тов­ки ис­кус­ных мас­те­ров с тео­ре­ти­че­ски­ми све­де­ния­ми». С 1868 года Им­пе­ра­тор­ское Московское тех­ническое училище (ИМТУ). Вы­пу­ск­ник училища Д.К. Со­вет­кин раз­ра­бо­тал сис­те­му прак­тического обу­че­ния про­фес­сии, став­шую все­мир­но из­вест­ной и по­лу­чив­шую название рус­ской. В 1887 году училище пе­ре­да­но из Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии в сис­те­му Министерства народного про­све­ще­ния.

Соз­да­ны ла­бо­ра­то­рии: ме­ха­ни­че­ская (1875 год, пер­вая в Рос­сии), гид­рав­ли­че­ская (1907 год), тех­но­ло­гии ме­тал­лов (1908 год), аэ­ро­ди­на­ми­че­ская (1910 год) и др. На­уч­но-ме­то­дическая шко­ла под­го­тов­ки ин­же­не­ров, сфор­ми­ро­вав­шая­ся в училище в 1860-1870-е годы, по­лу­чи­ла ми­ро­вое при­зна­ние и не­од­но­крат­но от­ме­ча­лась на ме­ж­ду­народных вы­став­ках (зо­ло­тые ме­да­ли на вы­став­ках: в Ве­не в 1873 году, Фи­ла­дель­фии в 1876 году, в Па­ри­же в 1900 году и др.).

Ос­но­ва­те­ля­ми на­учных школ в МГТУ бы­ли русские учё­ные Н.Е. Жу­ков­ский, С.А. Ча­п­лы­гин, А.М. Боч­вар, А.П. Гав­ри­лен­ко, В.И. Гри­не­вец­кий , К.В. Кирш, К.А. Круг, П.П. Ла­за­рев, А.В. Лет­ни­ков, Н.И. Мер­ца­лов, А.И. Не­кра­сов, Я.Я. Ни­кит­ский, И.П. Про­кофь­ев, А.И. Си­до­ров, Н.С. Стре­лец­кий, Б.И. Уг­ри­мов, П.К. Ху­дя­ков, К.И. Шен­фер, Н.А. Ши­лов и др. При ИМТУ ос­но­ва­ны на­учные общества: по­ли­тех­ни­че­ское (1877 год), со­дей­ст­вия ус­пе­хам опыт­ных на­ук (1909 год) и др.

В 1917 году ИМТУ пе­ре­име­но­ва­но в Московское выс­шее тех­ническое училище (МВТУ). В 1930 году на ба­зе его факультетов ос­но­ва­ны авиа­ци­он­ный и энер­ге­тические институты, Ака­де­мия хи­мической за­щи­ты, Выс­шее ин­же­нер­но-стро­ительное училище (ны­не Московской государственный стро­ительный университет), ме­ха­нический факультет пре­об­ра­зо­ван в Мо­сковский ме­ха­ни­ко-ма­ши­но­стро­ительный институт (МММИ; с 1930 года им. Н.Э. Бау­ма­на ).

На ос­но­ве ря­да ла­бо­ра­то­рий училища в раз­ные го­ды бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны: Центральный аэ­ро­гид­ро­ди­на­мический институт (ЦАГИ), Центральный институт авиационных мо­то­ров, На­учный ав­то­мо­тор­ный институт, Все­со­юз­ный те­п­ло­тех­нический институт и др. В 1943 году институту воз­вра­ще­но его тра­диционное на­зва­ние - МВТУ. В 1987 году в струк­ту­ре МВТУ ор­га­ни­зо­ва­ны НИИ, ко­то­рые вме­сте с факультета­ми об­ра­зо­ва­ли науч­но-учеб­ные ком­плек­сы по фун­даментальным нау­кам, специальному ма­ши­но­строе­нию, ро­бо­то­тех­ни­ке и ав­то­ма­ти­за­ции, ра­дио­элек­трон­ной и ла­зер­ной тех­ни­ке и др.

МВТУ стал ве­ду­щим ме­то­дическим цен­тром по тех­ническому об­ра­зо­ва­нию. В 1989 году по­лу­чил ста­тус тех­нического университета, в 2009 году - Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го университета. МГТУ го­то­вит спе­циа­ли­стов бо­лее чем по 60 спе­ци­аль­но­стям. С университетом свя­за­на дея­тель­ность та­ких круп­ней­ших российских учё­ных, как С.И. Ва­ви­лов, В.П. Вет­чин­кин, Г.И. Гра­нов­ский, Н.А. Дол­ле­жаль, В.П. Ни­ки­тин, Е.П. По­пов, А.И. Це­ликов, А.Е. Чи­чи­ба­бин, В.Н. Че­ло­мей, Е.А. Чу­да­ков и др.

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков учи­ли­ща А.А. Ар­хан­гель­ский, В.П. Бар­мин, В.И. Ди­ку­шин, М.М. Ду­би­нин, С.Т. Киш­кин, В.Я. Кли­мов, С.П. Ко­ро­лёв, И.Л. Кну­нянц, В.С. Ку­ле­ба­кин, С.А. Ла­воч­кин, А.Н. Ла­рио­нов, С.А. Ле­бе­дев, А.А. Ми­ку­лин, В.М. Мя­си­щев, С.П. Не­по­бе­ди­мый, Н.А. Пи­лю­гин, Э.А. Са­тель, Б.С. Стеч­кин, П.О. Су­хой, А.Н. Ту­по­лев, В.В. Шу­лей­кин, В.Г. Шу­хов, Б.Н. Юрь­ев, кос­мо­нав­ты А.С. Ели­се­ев, К.П. Фе­ок­ти­стов и О.Г. Ма­ка­ров.

В со­ста­ве МГТУ (2010 год): 19 факультетов, 7 на­уч­но-учеб­ных ком­плек­сов, фи­лиа­лы в Дмит­ро­ве и Ка­лу­ге, от­де­ле­ния при ря­де за­во­дов, 97 ка­федр, 16 про­блем­ных и от­рас­ле­вых ла­бо­ра­то­рий; биб­лио­те­ка, му­зей (1967 год), из­да­тель­ст­во (1989 год). Из­да­ют­ся «Вест­ник МГТУ» (с 1990 года), учеб­ная и ме­то­дическая литература, мо­но­гра­фии. Обу­ча­ют­ся 18 тыс. сту­ден­тов (2011 год). В 1995 году вклю­чён в Государственный свод осо­бо цен­ных объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия на­ро­дов Российской Фе­де­ра­ции.

При соз­да­нии МРУЗа ему был от­дан Сло­бод­ской дво­рец, силь­но по­стра­дав­ший при по­жа­ре 1812 года (пе­ре­стро­ен в 1827-1832 годы, архитектор Д.И. Жи­ляр­ди , скульп­тор И.П. Ви­та­ли). Для ИМТУ в конце XIX - начале XX веков воз­ве­де­ны кор­пу­са институтов и ла­бо­ра­то­рий, за­няв­шие зна­чительную тер­ри­то­рию вдоль ули­цы Ко­ро­вий Брод (ны­не 2-я Бау­ман­ская ули­ца). На Руб­цов­ской на­бе­реж­ной в 1949-1960 годы воз­ве­де­но мно­го­этаж­ное главное зда­ние МВТУ (архитектор Л.К. Ко­ма­ро­ва).

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