МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА

МОСКО́ВСКИЙ ГОСУД́АРСТВЕННЫЙ АКА­ДЕМИ́ЧЕСКИЙ ХУ­ДО́ЖЕСТ­ВЕННЫЙ ИНСТИТУ́Т И́МЕНИ В.И. СУ́РИКОВА - выс­шее ху­дожественное учеб­ное за­ве­де­ние, пре­ем­ник Мо­с­ков­ско­го учи­ли­ща жи­во­пи­си, вая­ния и зод­че­ст­ва.

Ор­га­ни­зо­ван в 1934 году по ини­циа­ти­ве груп­пы российских ху­дож­ни­ков ( И.Э. Гра­барь - пер­вый ру­ко­во­ди­тель института; С.В. Ге­ра­си­мов, Д.Н. Кар­дов­ский , Н.М. Чер­ны­шёв, Д.С. Мо­ор) как Московский институт изо­бра­зительных ис­кусств (с гра­фическими и жи­во­пис­ным факультета­ми) на ба­зе фа­куль­те­тов Вху­теи­на (Выс­ше­го ху­дожественно-тех­нического института), ли­к­ви­ди­ро­ван­но­го в 1930 годы; в 1936 году в нём ор­га­ни­зо­ван скульп­тур­ный факультет.

В 1939 году ре­ор­га­ни­зо­ван в Московский государственый ху­дожественный институт, в 1947 году во­шёл в струк­ту­ру АХ СССР (с 1992 годы РАХ), с 1948 года но­сит имя Су­ри­ко­ва, с 1992 года ака­де­ми­че­ский.

В раз­ное вре­мя в институте пре­по­да­ва­ли М.В. Ал­па­тов, А.Г. Габ­ри­чев­ский , А.А. Дей­не­ка, А.А. Дре­вин, Б.В. Ио­ган­сон, К.Н. Ис­то­мин, Л.Е. Кер­бель, Е.А. Киб­рик, О.К. Ко­мов, П.Д. Ко­рин, В.Н. Ла­за­рев, М.Г. Ма­ни­зер, А.Т. Мат­ве­ев, А.А. Ос­мёр­кин, П.Я. Пав­ли­нов, В.Ф. Рын­дин, Г.Г. Ряж­ский, Т.Т. Са­ла­хов, А.А. Си­до­ров, Н.В. Том­ский, В.А. Фа­вор­ский, М.М. Че­рем­ных, С.А. Чуй­ков и др.

В со­ста­ве института (2010 год): факультеты жи­во­пи­си, скульп­ту­ры, гра­фи­ки, тео­рии и ис­то­рии ис­кусст­ва (с 1986 года), ар­хи­тек­ту­ры (с 2001 года), пер­со­наль­ные мас­тер­ские стан­ко­вой, те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ной и мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, мас­тер­ские кни­ги, пла­ка­та и стан­ко­вой гра­фи­ки.

Обу­ча­ют­ся свыше 700 сту­ден­тов (2012 год) из РФ, ря­да стран Ев­ро­пы, Азии, Северной Аме­ри­ки.

Институт осу­ще­ст­в­ля­ет ме­то­дическое ру­ко­во­дство Московским ака­де­мическим ху­дожественным ли­це­ем, Московским ака­де­мическим ху­дожественным учи­ли­щем па­мя­ти 1905 го­да, ху­дожественными учи­ли­ща­ми в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ива­но­ве, Ря­за­ни, Пен­зе, Крас­но­яр­ске, Ир­кут­ске, Яро­слав­ле.

С 1950 года главное зда­ние - в То­ва­ри­ще­ском пе­ре­ул­ке (1910 год, при­ст­рой­ка -1975 год; над­строе­но и ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 2010-2011 годы).

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