МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (МЭИ) - один из крупнейших учебных и научно-исследовательских центров в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий.
Ведёт историю с 1905 года, когда в МВТУ началась подготовка инженеров-электротехников, в 1918 году электротехническая специальность была преобразована в факультет. В 1930 году на базе этого факультета и электропромышленного факультета Московского института народного хозяйства имени В.Г. Плеханова создан МЭИ. Среди организаторов МЭИ - К.А. Круг, Л.И. Сиротинский, Б.И. Угримов, участвовавшие в создании плана ГОЭЛРО.
В 1932 в МЭИ открылись первые 6 факультетов, образовав новую структуру вуза: электроэнергетического, теплотехнического, электромашиноаппаратостроения, электрического транспорта, электросвязи и инженерно-экономический. В 1933 году открыт физико-энергетический факультет, который в 1937 году объединён с факультетом электросвязи и получил название электрофизического факультета, в 1938 году из него был выделен радиотехнический факультет.
В 1950-е годы создан ряд других факультетов. В 2000 году институт получил статус технического университета, в 2010 году - Национально-исследовательского университета. В МЭИ сформировались научные школы: А.И. Берга, А.Ф. Богомолова, В.В. Болотина, В.А. Кириллина, М.В. Кирпичёва, Ю.Б. Кобзарева, В.А. Котельникова, А.Н. Ларионова, А.Б. Лебедева, С.А. Лебедева, Г.Н. Петрова, Л.К. Рамзина, В.И. Сифорова, М.А. Стыриковича, К.И. Шенфера и др.
В составе института (2010): 9 институтов, свыше 40 учебно-научных центров, 3 филиала (в Волжском, Конаково и Смоленске), учебно- экспериментальная теплоэлектроцентраль, Центр высоких технологий, библиотека, музей истории МЭИ. Издаёт «Вестник МЭИ» (с 1994 года). Обучаются около 20 тысяч студентов (2011).