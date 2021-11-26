МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - комплекс археологических памятников в границах г. Москвы на конец XX века.
Археологическое изучение территории Москвы началось в XIX веке, но затрагивало в основном архитектурные памятники, курганы (тогда ещё пригородные), музейные собрания (Оружейная палата, ГИМ), частные коллекции.
В начале XX века краеведческим обществом «Старая Москва» (П.Н. Миллер и др.) предпринимались попытки организовать археологический надзор за строительными работами. Системное изучение исторического центра Москвы началось под руководством А.В. Арциховского с 1930-х годов при прокладке центральной линий метрополитена. В 1940-1950-х годах крупные работы вела Московская археологическая экспедиция под руководством М.Г. Рабиновича на Котельнической набережной у устья р. Яуза, в Гончарной слободе, Зарядье, на рубеже 1950-1960-х годах - в Кремле при строительстве Кремлёвского Дворца съездов. В 1970-1980-х годах проводились долговременные работы на Дьяковом городище, в Коломенском, древнейших монастырях (Высокопетровском и др.). Особенно интенсивными стали исследования с конца 1980-х годов.
Наряду с Музеем истории города Москвы (ныне Музейное объединение «Музей Москвы») были созданы новые специализированные центры археологических исследований: сектор археологии Москвы в Институте археологии РАН в 1988 году, археологическая служба в составе органов охраны памятников при Правительстве Москвы в 1989 году. Целиком раскопана Манежная площадь, почти полностью - ул. Ильинка, Гостиный двор; значительные работы велись в Московском Кремле, на Красной площади, в Историческом проезде, Зарядье, Гончарной слободе, Занеглименье, парковых зонах (Коломенское, Царицыно и др.), Зачатьевском (Алексеевском) монастыре на Остоженке.
Древнейшие археологические памятники на территории Москвы относятся к мезолиту (находки каменных орудий в основном в долине р. Москва). Неолит представлен стоянками льяловской культуры, бронзовый век - местонахождениями орудий (в основном каменные топоры) и керамики, Давыдковским могильником на р. Сетунь и поселением Царицыно-1 фатьяновской культуры. Раннему железному веку принадлежат более 40 городищ и селищ дьяковской культуры (названа по Дьякову городищу в Коломенском). Близ храма Христа Спасителя, Симонова мон., на Кунцевском городище найдены арабские монеты VIII-IX веков, но синхронные им поселения не обнаружены.
Существенно уточнить раннюю историю Москвы позволили исследования древнейших посадов (Зарядье, Исторический проезд), Казанского собора на Красной площади (детально реконструирована история строительства, воссоздан первоначальный облик) и древнейших монастырей - Данилова (доказано освоение местности славянами в X-XI веках; выявлено размещение монастыря в XIII-XIV веках; открыты остатки каменного собора XVI века; восстановлена схема утраченного кладбища XVII-XIX веков) и Богоявленского (получена стратиграфическая колонка для XIII-XV веков с постройками и кладбищами).
Воссоздаются истории отдельные участков города. На участке Романова двора (в районе Моховой ул.) существовавшую с XII-XIII веков усадьбу сменил Опричный двор царя Ивана Грозного середины XVI века (военно-аристократический характер комплекса подчёркивают находки европейских стеклянных сосудов, резной костяной пороховницы и др.), затем - монетный двор середины XVII века. Здесь впервые на территории России археологически изучался процесс государственной чеканки монет, представленный десятками орудий труда (клещи, зубила, штемпели, молоты), заготовками металла разной степени готовности, постройками и бытовыми предметами мастеров, сотнями не бывших в обращении медных монет. Работами в Зачатьевском монастыре (конец XVI века) доказано его существование со второй половины XIV века как Алексеевского; раскрыты план деревянной застройки XIV - начало XVI веков (впервые в России), череда сменявшихся с XIV века соборов и синхронно развивавшееся кладбище с надгробиями XIV-XVIII веков (в т. ч. священства, монахинь, включая игумений); определено, что 2/3 погребённых были женщины.
В XIV-XV веках сформировалась московская школа керамического производства, оказывавшая влияние на гончарство соседних областей. С середины XIV века она испытывала воздействие восточных традиций; показательны обжиг, дававший поверхности сосудов красный и белый цвета, ангобирование, появление изделий с жёлто-зелёной глазурью.
С конца XVI века распространяется чернолощёная посуда, изготовлявшаяся в подражание металлической по западно-европейской технологии. Среди находок также: 3 берестяные грамоты конца XIV - начала XV веков [в т. ч. самая обширная из найденных на территории России (описывает имущество одного из феодалов, жившего в Московском Кремле)]; сотни надписей на надгробных плитах (в т. ч. надгробия иностранцев XV-XVII веков, включая плиту известного опричника Каспара фон Эльферфельдта), на предметах личного благочестия и бытовых вещах; стеклянный кубок с цветной росписью работы богемских мастерских середины XVI века из погребения Ивана Грозного; полуфаянсовая, фарфоровая и другая восточная посуда; товарные пломбы от проданных тканей, ножи и другие изделия из ряда европейских городов; резные каменные архитектурные детали Богоявленского собора XIV-XV веков и др. Клад в Кремле (вероятно, около 1220-х годов) содержал около 300 ювелирных изделий и денежных слитков; клад середины XVII века в Гостином дворе - 95 429 русских монет, 335 европейских талеров, 16 серебряных золочёных сосудов.
Масштабные исследования позволили получить основу для реконструкции палеоландшафта и палеоэкологии на территории Москвы с раннего железного века, заселения и планировки Москвы и др. особенностей культуры москвичей и их предшественников, а также их физического облика.
Дополнительная литература:
Материалы и исследования по археологии Москвы. М., 1947–1991. Т. 1–5;
Рабинович М.Г. О древней Москве. М., 1964;
Московская керамика: новые данные по хронологии. М., 1991;
Беляев Л.А. Древние монастыри Москвы (конец XIII – XV вв.) по данным археологии. М., 1994;
Беляев Л.А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII– XVII вв. М., 1996.