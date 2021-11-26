«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ»

«МОСКО́ВСКАЯ О́СЕНЬ» - фес­ти­валь со­вре­мен­ной му­зы­ки.

Ор­га­ни­зо­ван в 1972 году СК Мо­ск­вы по ини­циа­ти­ве ком­по­зи­то­ра Б.М. Те­рен­ть­е­ва с це­лью по­ка­за но­вых со­чи­не­ний московских ав­то­ров.

С 1994 года ме­ж­ду­на­род­ный, на­ря­ду с отечественными му­зы­кан­та­ми в нём при­ни­ма­ют уча­стие ком­по­зи­то­ры и ис­пол­ни­те­ли стран Ев­ро­пы и Азии, США.

Про­во­дит­ся еже­год­но, ча­ще в но­яб­ре.

На­ря­ду с боль­шим ко­ли­че­ст­вом пре­мьер­ных ис­пол­не­ний на фес­ти­ва­ле про­во­дят­ся ав­тор­ские, юби­лей­ные, ме­мо­ри­аль­ные кон­цер­ты, в рам­ки фес­ти­ва­ля вклю­ча­ют­ся пре­мьер­ные спек­так­ли, по­став­лен­ные на сце­нах московских те­ат­ров.

Тра­ди­ци­он­ны­ми ста­ли му­зы­ко­ведческие кон­фе­рен­ции.

Кон­цер­ты «Московской осени» про­хо­дят в Боль­шом за­ле До­ма ком­по­зи­то­ров, за­лах Московской кон­сер­ва­то­рии, Ко­лон­ном за­ле До­ма Сою­зов, кон­церт­ном за­ле РАМ, кон­церт­ном за­ле Центрального му­зея музыкальной куль­ту­ры им. М.И. Глин­ки и на других пло­щад­ках.

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