МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИ­ДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) - юри­дический вуз Рос­сии.

Ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­ных в 1931 году Центральных за­оч­ных кур­сов современного пра­ва; с 1933 года Центральный за­оч­ный институт современного пра­ва, с 1937 года Все­со­юз­ный юри­дический за­оч­ный институт, с 1990 года Московский юри­дический институт, с 1993 года современный ста­тус.

В ака­де­мии пре­по­да­ва­ли В.Н. Куд­ряв­цев, О.Е. Ку­та­фин (с 2008 года названа его име­нем) и др.

В со­ста­ве МГЮА (2010 год): 10 ин­сти­ту­тов, 29 ка­федр, фи­лиа­лы в Орен­бур­ге , Во­ло­где, Ки­ро­ве , Ма­га­да­не, Ма­хач­ка­ле.

Из­да­ют­ся: жур­на­лы «Рос­сий­ское пра­во в Ин­тер­не­те» (с 2003 года), «Lex Russica: на­уч­ные тру­ды» (с 2004 года), «Ак­ту­аль­ные про­бле­мы рос­сий­ско­го пра­ва» (с 2005 года), газета «Юри­ди­че­ская Рос­сия».

Обу­ча­ют­ся 17 тыс. сту­ден­тов (2010 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)