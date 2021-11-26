МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) - юридический вуз России.
Ведёт историю от основанных в 1931 году Центральных заочных курсов современного права; с 1933 года Центральный заочный институт современного права, с 1937 года Всесоюзный юридический заочный институт, с 1990 года Московский юридический институт, с 1993 года современный статус.
В академии преподавали В.Н. Кудрявцев, О.Е. Кутафин (с 2008 года названа его именем) и др.
В составе МГЮА (2010 год): 10 институтов, 29 кафедр, филиалы в Оренбурге, Вологде, Кирове, Магадане, Махачкале.
Издаются: журналы «Российское право в Интернете» (с 2003 года), «Lex Russica: научные труды» (с 2004 года), «Актуальные проблемы российского права» (с 2005 года), газета «Юридическая Россия».
Обучаются 17 тыс. студентов (2010 год).