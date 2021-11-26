МОСКАЛЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальное казённое учреждение культуры Москаленского муниципального района Омской области «Москаленский районный краеведческий музей» является правопреемником БУК «Москаленский областной музей краеведения», созданного в соответствии с постановлением Главы Администрации Омской области № 498-п от 14.12.1999 года.

МКУК «Москаленский РКМ» осуществляет свою деятельность в рамках Муниципальной Программы «Развитие культуры Москаленского района» и ВЦП «Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на территории Москаленского муниципального района Омской области» по оказанию услуг в сфере культуры как населению р.п. Москаленки, так и района в целом.

В музее создано два отдела: природы и исторический.

Постоянно действует экспозиция «История заселения Москаленского района».

В музее действуют клубы по интересам: «Земляки», «Ромашка», «Кактусёнок», «Краевед», «Горница», «Рукодельница».

Иллюстрации:

Москаленский районный краеведческий музей.